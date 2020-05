Spostamenti tra regioni dal 3 giugno: chi riapre, si accende scontro tra nord e sud

Dal 3 giugno, salvo sorprese dell’ultimo minuto, saranno di nuovo autorizzati gli spostamenti tra regioni senza bisogno di compilare alcuna certificazione. Il governo concederà comunque la possibilità ad alcune determinate aree che ne faranno richiesta di vietare il transito, a patto però di rispettare i principi di proporzionalità e adeguatezza al rischio epidemiologico. L’ok definitivo agli spostamenti liberi tra regioni si avrà domani, venerdì 29 maggio, dopo che il governo avrà tra le mani i dati del nuovo monitoraggio sul numero dei contagi e le vittime in queste prime settimane dopo la fine del lockdown. Ma intanto, si è già acceso lo scontro tra nord e sud, con alcune Regioni che pensano di bloccare gli arrivi dalle aree più colpite al nord, su tutte la Lombardia.

De Magistris contrario agli arrivi da Lombardia e Piemonte in assenza del tampone

Durante un’intervista rilasciata a Mattino 9, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha affermato come in assenza di un tampone che certifichi la negatività al coronavirus non si senta al momento di aprire le porte ai residenti di Lombardia e Piemonte.

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha invece commentato duramente la richiesta presentata dal governatore della Sardegna sul certificato sanitario di negatività al coronavirus come elemento indispensabile per raggiungere l’isola. Sala, senza mai nominare il governatore sardo Christian Solinas, sulla richiesta della patente di immunità si è espresso in questi termini: “Quando deciderò dove andare per un weekend o una vacanza, me ne ricorderò”.

La replica

Non è tardata ad arrivare la replica del Presidente Solinas. Il numero uno del Partito Sardo d’Azione ha invitato ha invitato Sala a tacere sul coronavirus, ricordandogli gli aperitivi pubblici in piena pandemia.

Il primo cittadino di Milano ha controreplicato poco dopo, ricordando che Milano e Lombardia sono sempre state e saranno sempre terre di libertà, augurandosi che anche il resto del Paese si comporti allo stesso modo.

Leggi anche: Vacanze e spostamenti dal 3 giugno: dai viaggi con amici alle frontiere aperte, cosa cambia

[email protected]