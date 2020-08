Smart working e fuga dalle città: dove comprare casa a prezzi bassi

Lo smart working ha cambiato e cambierà la vita di tutti non solo dal punto di vista strettamente lavorativo ma di conseguenza anche sociale. Basti pensare ai centri delle città più vuoti in mancanza dei pendolari che ogni giorno affollavano le strade, i ristoranti durante la pausa pranzo o i bar per l’aperitivo. Anche per il settore immobiliare il cambiamento potrebbe essere sostanziale. Se fino ad oggi le ricerche di case nei centri città o nelle periferie delle città andavano per la maggiore, il lavoro agile potrebbe portare alla ricerca di nuove esigenze lavorative e un allontanamento dai grossi centri.

Dove comprare a meno di 1000 euro al mq

Dopo il lockdown vengono preferite esigenze abitative più ampie e aperte, anche per rispettare il famoso distanziamento e i piccoli centri, anche grazie ai prezzi più bassi sembrano rispettare questi requisiti. Idealista ha così pensato a delle mappe con i prezzi di appartamenti che costano meno di 1000 euro al mq, si tratta di appartamenti spaziosi o ville con giardino. A svettare è la Sicilia dove ci sono 5 province in cui è possibile trovare grandi appartamenti con prezzi medi al di sotto dei 1000 euro al mq: Caltanisetta con 724,43 euro al mq, Enna con 835,27 euro al mq, Agrigento con 845,44 euro al mq, Ragusa con 905,29 euro e Siracusa con 980,63 euro.

Le altre regioni

In Piemonte troviamo invece Bille con 650 euro al mq, Vercelli con 831,63 euro, Alessandria e Asti, rispettivamente con 845,81 e 905,45. Spicca poi la Calabria con Reggio Calabria (849,75 euro), Cosenza con 861,91 euro, Crotone con 963,05 euro e Catanzaro con 981,16 euro. Seguono il Molise con Isernia, 721,87 euro al mq, e Campobasso 971,89 euro al mq e il Veneto con la provincia di Rovigo, 935,82 euro al mq.

Chiudono il Lazio, la Puglia e la Campania. In Lazio è possibile acquistare case a meno di 1000 euro al mq nelle provincie di Rieti, 867,09 euro, e Frosinone con 858,82 euro, in Puglia spicca Lecce con 985,19 euro mentre in Campania a Benevento (868,71 euro/mq) e Avellino con 883,269 euro.

