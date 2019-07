Salvataggio Carige in stallo, manca un giorno al bail-in: ecco perché torna la paura

Quando tutto stava per andare nel verso giusto, ecco che il piano di salvataggio di Banca Carige si ferma a un metro dal traguardo. Vedremo se lo stop sia definitivo o i protagonisti di questa lunga vicenda torneranno a camminare insieme, per adesso l’unica certezza è che domani scadono i termini fissati dalla BCE per la presentazione di un piano industriale da 900 milioni di euro, decorsi i quali l’istituto ligure verrebbe sottoposto a risoluzione.

Sarebbe il primo caso di “bail-in” in Italia, sebbene i salvataggi di quattro banche minori (Banca Etruria, Banca Marche, Carife e CariChieti) nel novembre 2015 ci assomigliarono molto, per quanto la nuova disciplina sui salvataggi sarebbe entrata in vigore solo dal gennaio successivo.

Ecco come il salvataggio di Carige sarà una soluzione italiana

Cosa si è inceppato? Il piano prevede quanto segue: il Fondo interbancario di tutela dei depositi, che alla fine del 2018 aveva sostenuto Carige con l’acquisto di un bond subordinato da 313 milioni di euro attraverso il suo Schema Volontario, s’impegna a trasformare l’obbligazione in capitale, agevolandone l’aumento di 700 milioni in tutto. Per il resto, 70 milioni dovrebbero arrivare da Cassa Centrare Banca, l’istituto centrale di trentino che riunisce le banche popolari del nord-est; altri 150 milioni saranno riservati all’aumento tra i soci, tra cui Malacalza Investimenti; la quota restante di circa 165 milioni verrebbe sottoscritta sempre dallo Schema Volontario, il quale si accollerebbe anche l’eventuale inoptato e, infine, verrà emesso un bond convertibile per 200 milioni in favore di Mediocredito e Credito Sportivo.

Senonché, Cassa Centrale Banca ha ridotto da 70 a 65 milioni la quota che intende sottoscrivere proprio al fotofinish. Ma cosa assai più rilevante, ha fissato in 4 anni i tempi per l’esercizio della “call” per rilevare il capitale sottoscritto dallo Schema Volontario e al 90% lo sconto a cui essa lo sottoscriverebbe. Condizioni giudicate “inaccettabili” dal Fitd, che di fatto rappresenta le banche italiane. A questo punto, oggi Cassa Centrale Banca riunisce il cda per decidere se proseguire nell’offerta, modificarla e a quali condizioni.

La causa dell’impasse

Senza un accordo con il resto delle banche italiane, il rischio “bail-in” si farebbe molto concreto.

Il problema non sta nella quota da 65 milioni eventualmente ancora da coprire con l’uscita dell’istituto trentino, quanto nell’assenza di prospettive industriali per Carige, la quale rimarrebbe priva del suo “cavaliere bianco”. Non sarebbe un buon segnale per la stessa BCE, che vorrebbe avallare un piano non solo strettamente finanziario, bensì di natura industriale. Insomma, serve una partnership per il medio-lungo termine. Per evitare il peggio, non possiamo escludere lo scenario per il quale lo Schema Volontario coprirebbe temporaneamente anche i 65 milioni non più iniettati da Cassa Centrale Banca, così da guadagnare tempo per trovare un nuovo partner alla controllata.

Il ricordo del 2015-2017 è vicinissimo. La sottovalutazione dei rischi per il sistema bancario italiano derivante da un’applicazione di fatto del “bail-in” ebbe conseguenze devastanti per i nostri istituti, che crollarono letteralmente in borsa in pochi mesi e videro ridotta al lumicino la fiducia del mercato verso la loro capacità di reggersi in piedi senza l’aiuto dello stato. Per questo, le banche italiane faranno di tutto per evitare lo sgradito bis, anche perché i costi di un mancato salvataggio risulterebbero probabilmente molto superiori ai benefici. Nel 2016, non bastò la nascita del Fondo Atlante e del Fondo Atlante II per porre fine alle convulsioni ai danni delle banche in crisi e alla fine di quell’anno si rese necessario un intervento pubblico fino a 20 miliardi di euro per allontanare dal fallimento MPS e le due banche venete.

Obbligazioni senior di Carige a rischio con la nazionalizzazione?

[email protected]

Condividi su