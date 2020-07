Saldi estivi 1 agosto non per tutti: sconti anti crisi già partiti, ecco dove

Sarà una lunga estate di sconti quella a cui stiamo andando incontro nel post covid. Come ormai è risaputo i saldi estivi inizieranno il 1 agosto ma i negozi hanno già iniziato a proporre sconti, offerte e promozioni di ogni tipo per rifarsi dopo una stagione disastrosa.

Saldi dal 1 agosto ma per qualcuno sono già iniziati

L’idea di far partire i veri saldi estivi dal 1 agosto era nata per aiutare i negozi a riprendersi dopo le chiusure del lockdown. In questo modo avrebbero avuto modo di vendere a prezzo pieno per più tempo ma evidentemente la risposta agli italiani allo shopping, tra nuove regole e crisi economica, non ha dato fino ad ora i risultati sperati e così molte catene e negozi hanno deciso di offrire già sconti consistenti cercando di mixare regole e deroghe. Insomma se è vero che i veri saldi partiranno solo da agosto, è anche vero che da Nord a Sud è possibile già assaporare varie promozioni nei negozi.

Dove ci sono già gli sconti

La data del 1 agosto è unica per tutta l’Italia, anche per non favorire o sfavorire alcune mete rispetto ad altre durante un periodo considerato di ferie. In teoria prima dei saldi vige la regola che 30 giorni non è possibile fare sconti e vendite promozionali ma alcune regioni tra cui Lombardia, Liguria, Veneto, Lazio, Sicilia e Piemonte hanno derogato e quindi il via ai ribassi è praticamente partito.

La giunta della Lombardia, ad esempio, ha fatto sapere che va “considerata l’opportunità di eliminare vincoli legati alla determinazione dei prezzi dei prodotti soggetti a saldo, al fine di favorire la ripartenza delle attività commerciali sospese a causa dello stato di emergenza deliberato dal governo relativo alla pandemia di Covid-19” come scrive anche Republica. Nella regione Marche, il presidente Luca Ceriscioli ha autorizzato, nei 30 giorni prima dei saldi di fine stagione le vendite promozionali in deroga alla legge.

