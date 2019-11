Ryanair condannata per bagaglio a mano a pagamento: sentenza rivoluzionaria

Ryanair condannata per aver fatto pagare il bagaglio a mano. E’ successo in Spagna ma viste le numerose polemiche sul pagamento del bagaglio a mano che spesso investe la compagnia, non è detto che una sentenza del genere possa, un giorno, interessare anche il nostro paese.

Ryanair condannata per la policy sul bagaglio a mano

La sentenza spagnola potrebbe cambiare nuovamente le carte in tavola per quanto riguarda la normativa sui bagagli a mano. A condannare la low cost irlandese è stato un tribunale di Madrid e ora Ryanair dovrà restituire 20 euro più interessi moratori alla cliente che fu obbligata a pagare la stessa cifra per portare a bordo la valigia. Da ormai più di un anno, Ryanair ha attivato l’opzione priority per portare a bordo il trolley fino a 10 chili e una borsa. La passeggera, che ha dovuto, come tanti altri, pagare la priorità per portare con sè a bordo il suo bagaglio ha fatto causa alla low cost e il tribunale di Madrid le ha dato ragione. Nella stessa sentenza, Ryanair è obbligata anche a ritirare la clausola che obbliga i passeggeri a pagare una tariffa per il bagaglio a mano considerata illegittima perché limita i diritti del passeggero.

La politica di Ryanair nel mirino

La politica del bagaglio a mano di Ryanair era finita più volte nel mirino anche nel nostro paese, quando l’Antitrust aveva deciso di denunciare la compagnia insieme a Wizz Air poi entrambe assolte. Ad agosto del 2018 il vettore aveva deciso di modificare la policy facendo pagare il bagaglio piccolo e inserendo la «Priorità e due bagagli a mano». Per portare il trolley fino a 10 chili con sè, insomma, bisogna sborsare una cifra che va da 6 euro a 13 euro. Ora la sentenza spagnola potrebbe riaprire il caso e portare nuovamente al cambiamento della normativa. Ryanair, però, attraverso una nota al Corriere ha fatto sapere che «Questa sentenza non influirà sulla nostra policy sui bagagli. È un caso isolato che ha citato in modo inesatto la Corte di giustizia dell’Unione europea e interpretato erroneamente la libertà commerciale delle compagnie aeree di determinare le dimensioni del loro bagaglio a mano».

