Rivoluzione Rc auto: cambia tutto dal 2020 ma quanto costa mantenere l’auto?

Rivoluzione in arrivo per l’Rc auto. Grazie ad un emendamento del deputato del M5S Andrea Caso, sarà possibile beneficiare delle fascia assicurativa più bassa tra tutti i veicoli della famiglia anche per gli scooter o le moto. La differenza con il passato è che la possibilità di beneficiare della classe di merito più bassa sarà possibile anche per i contratti già stipulati.

Che cosa cambia

In tema assicurazioni auto, per le famiglie si prevedeva già che si potesse acquisire la classe di merito favorevole per lo stesso tipo di veicolo, ora sarà possibile estendere la norma anche ai contratti già esistenti anche per moto e scooter. Ovviamente per fare in modo che questo sia possibile non dovranno esserci stati sinistri negli ultimi 5 anni con responsabilità esclusiva o principale o paritaria. Come ha dichiarato Andrea Caso a Il Sole 24 Ore si tratta di “ un primo passo per un Rc auto più equo. Avrà un notevole impatto sull’economia delle famiglie: stimiamo un risparmio fra il 3o e il 40% sulle polizze Rc auto”. La novità, insomma, è legata anche alle polizze in fase di rinnovo e sempre secondo il deputato del M5S è anche un modo per eliminare le discriminazioni tra Nord e Sud. In questo le famiglie potranno risparmiare sul premio.

Quanto costa mantenere l’auto

Considerando quanto costa mantenere un’auto in Italia, la notizia non può che far piacere. Infatti, tra assicurazione, bollo, carburante e manutenzione del veicolo, si spendono mediamente 1614 euro all’anno, cifra che però varia anche in base alla regione interessata. In Liguria, ad esempio, si spende meno, 1499 euro, mentre in Campania, addirittura, fino a 2113 euro. Secondo SoS Tariffe poi, rispetto al 2018 sono cresciuti anche i costi della manutenzione del 6,58%, quindi circa 99 euro in più. Non è però l’Rc auto a pesare di più su questi costi. Infatti per l’assicurazione la spesa media è di 573,33 euro mentre è il carburante a pesare maggiormente con 891,15 euro all’anno.

