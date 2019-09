Rincari Tari, un salasso per famiglie e imprese: commercianti sul piede di guerra, le regioni dove si paga di più

Si sta parlando molto dei rincari della Tari dopo lo studio della Confcommercio sulla tassa sui rifiuti, in cui si fa notare il forte rincaro che di fatto si abbatte su cittadini e imprese. Accanto ai rincari, inoltre, c’è la qualità del servizio che nonostante tutto non eccelle, tranne che in Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto, uniche regioni dove il servizio offerto si considera efficace.

Le regioni con i maggiori rincari, commercianti

Nello studio della Confcommercio si parla di un rincaro che colpisce anche la Tari pro-capite; in generale, rispetto al 2010, è salita del 76%. Le regioni dove si sono registrati maggiori rincari, ci si riferisce alla spesa pro capite media, sono il Lazio, Sardegna e Campania mentre l’aumento generale della Tari, dove si paga di più insomma, coinvolge in particolare Piemonte, Basilicata, Calabria, Liguria e Lombardia. Guardando ai settori, i più colpiti sono ortofrutta, fiorai e pescherie, con un costo di 24,3 euro al metro quadrato.

Una situazione che viene descritta dalla Fipe, la Federazione dei pubblici esercizi, come “Insostenibile, iniqua, ingiustificata.La Tari rappresenta ormai un peso inaccettabile per le imprese della ristorazione e della somministrazione. Un peso che, nonostante la riduzione della produzione di rifiuti e le promesse di ogni governo di diminuire la pressione fiscale sulle imprese, è cresciuto in tutta Italia con tassi che superano il 5% per quanto riguarda i ristoranti e il 3% per bar e caffè”.

Una riforma in vista?

Anche i cittadini sono colpiti dagli aumenti, basti pensare che si toccano punte del 36% per una casa da 80mq in cui vive una famiglia di 4 persone a Lecce. Secondo Ivana Veronese, segretaria confederale Uil “L’andamento dei costi della Tari, anche se sganciati dal blocco delle aliquote degli anni scorsi, dimostra come quest’anno la pressione fiscale a livello locale aumenterà per le famiglie”. Entro il 2019, dovrebbe, però, arrivare una riforma annunciata dall’Arera in cui le tariffe dovranno essere più trasparenti ed eque ma soprattutto più omogenee a livello nazionale.

