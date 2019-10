Rincari bollette elettriche: costi folli in 10 anni, ecco il confronto

Dopo gli aumenti di ottobre, che interessano le bollette dell’energia elettrica, l’Enea ha fatto i conti in tasca alle famiglie italiane confrontando il costo dell’elettricità negli ultimi 10 anni. Il risultato è che il prezzo è aumentato del 23% mentre per quanto riguarda le imprese, queste si stanno allineando alla media europea. La stessa cosa si può affermare per il gas, che negli ultimi anni ha subito un rincaro del 9% in Italia mentre in Europa il costo è generalmente sceso del 33%.

Rincari per le bollette di luce e gas

Dal mese di ottobre le famiglie italiane hanno a che fare con i rincari per le bollette di luce e gas. Nonostante le parole delle varie associazioni di categoria, che hanno analizzato le conseguenze degli aumenti, appare chiaro che negli ultimi anni il costo delle bollette energetiche, ma anche quelle del gas, sono semplicemente aumentate. A dirlo è l’Enea, nell’Analisi del sistema energetico italiano, la quale ha fatto un confronto tra il primo semestre del 2019 e l’anno 2009, dunque 10 anni fa. Diversa la questione per le imprese energivore che invece si starebbero avvicinando alla media Ue anche grazie agli sgravi.

Anche il gas incriminato

I cali maggiori per le imprese si sono registrate nel 2018. Discorso non del tutto diverso per il gas. Anche in questo caso si è notata una diminuzione dei prezzi del gas nel mercato europeo del 33%, per le imprese del 4% ma a subire gli aumenti, un pò come accaduto per le bollette della luce, sono state le famiglie con rincari del 9%. Le motivazione vanno sempre ricercate nell’incremento degli oneri di sistema e il trasporto dell’energia elettrica o la gestione del contatore.

Prezzi più alti per il gas anche confrontandoli con il 2018, dove a subirli sono state soprattutto le industrie. L’Enea, a tal proposito, ha spiegato che il nostro paese sta attraversando una fase di stallo “a causa della mancata diminuzione delle emissioni di gas serra, del rallentamento nella produzione da fonti rinnovabili e dell’andamento dei prezzi che, nell’insieme, rimangono superiori alla media Ue”.

Oltre ai rincari per le bollette, ricordiamo che dall’inizio della stagione autunnale, le famiglie italiane hanno avuto a che fare con altri aumenti legati a svariati servizi come pay tv e internet.

