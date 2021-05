Le regole per l’estate 2021 e il rischio di un nuovo lockdown

Come sarà l’estate 2021 tra mascherine, distanze e spostamenti? Dopo mesi di lockdown e regole restrittive, dalla fine di aprile, l’Italia ha iniziato le sue riaperture ripristinando le zone gialle e riaprendo ristoranti e locali anche a cena ma solo con tavoli all’aperto. Resta ancora da risolvere il nodo coprifuoco. Si attende infatti un monitoraggio entro la prossima settimana che dovrebbe analizzare la situazione e valutare se posticipare il coprifuoco o toglierlo direttamente da metà maggio.

Quali regole per la prossima estate 2021?

Nel frattempo si iniziano a delineare le regole per l’estate 2021. Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, e Fabio Ciciliano del Comitato Tecnico Scientifico, come riporta Today.it, hanno dato una prima infarinata su quello che ci aspetta questa estate. Bisogna subito precisare che a livello di regole, l’estate in arrivo sarà molto simile a quella appena passata con l’obbligo di mascherina, distanziamento e linee guida da seguire soprattutto per andare nei ristoranti, attrazioni, hotel e per gli spostamenti.

Per poter avere una stagione estiva serena, l’indice Rt deve rimanere al di sotto di 1 e l’incidenza dei casi per 100mila abitanti deve essere intorno a 50. Ovviamente sarà necessario ridurre la pressione sanitaria negli ospedali. Nonostante il miglioramento netto che si sta notando nell’ultima settimana, infatti, la pressione è ancora alta e il numero di contagi giornaliero importante.

Attualmente, infatti, la maggior parte delle regioni italiane sono in zona gialla, tranne la Valle D’Aosta che si trova in zona rossa e Sardegna, Sicilia, Basilicata, Calabria e Puglia in zona arancione. Come ha spiegato Silvio Brusaferro durante un’intervista a La Stampa:

“Prima di tutto occorre mantenere l’Rt sotto la soglia di sicurezza di 1. Poi ridurre ancora la pressione sui servizi sanitari e avvicinarsi a quella soglia dei 50 casi settimanali ogni 100 mila abitanti che consente di riprendere un sistematico tracciamento dei casi. Fino a che non avremo gran parte della popolazione vaccinata servono prudenza e progressività”.

La paura di un nuovo lockdown

Secondo Fabio Ciciliano, componente del Comitato tecnico scientifico, invece, le prossime vacanze saranno certamente più tranquille ma sarà fondamentale continuare ad usare le precauzioni e non esclude neppure un nuovo lockdown a fine maggio qualora le regole non vengano rispettate. Solo dalla prossima settimana infatti si inizieranno a vedere gli effetti delle riaperture e senza dei comportamenti responsabili è facile immaginare a delle nuove chiusure, anche se ad oggi l’ipotesi appare molto lontana.

