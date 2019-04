Redditi, i comuni più ricchi e poveri: aumenta spaccatura Nord-Sud

Italia spaccata in 2 secondo le tabelle sui redditi Irpef e l’analisi di Twig di Aldo Cristadoro, sulla base dei dati Mef. Dall’analisi è emerso che i comuni ricchi si trovano tutti nel nord Italia e fin qui ci sono poche stranezze.

Aumenta la spaccatura tra Nord-Sud

Secondo Aldo Cristadoro, data manager e Ceo di Twig, “Dai dati sui redditi degli italiani del 2017 colpiscono due cose, in particolare. La prima è l’aumento del divario tra il Nord e il Sud del Paese; la seconda è che si cronicizza una profonda differenza tra centri urbani e periferie. Infine, si nota come le Regioni che crescono di più sono quelle che hanno una chiara vocazione industriale e con una forte propensione all’export”.

I Comuni più ricchi

Per quanto riguarda i comuni più ricchi, Basiglio viaggia con 47.808 euro di reddito imponibile pro capite, seguito da Cusago con 37.580 euro, comuni nei pressi di Milano e note per essere residenze di prestigio. Ci sono anche Lajatico, la Bocelli-town, Pieve Ligure, Pino Torinese, residenza di molti top manager, e Torre d’Isola nel parco del Ticino. In genere tra i comuni più ricchi spiccano quelli dell’area Milano-Bergamo-Monza, ma anche l’area di Bologna e Padova. Nella top ten risultano molti comuni lombardi, oltre ai citati, anche Torre d’Isola, Segrate, Vedano al Lambro e Arese.

Le regioni più o meno ricche

Le regioni più ricche sono Lombardia, Emilia Romagna e Lazio, le più povere Basilicata, Molise, Calabria. Sul podio anche Trentino Alto Adige, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Veneto. Il Trentino Alto Adige risulta essere la regione con la maggior crescita del reddito medio seguita da Lombardia, Valle d’Aosta ed Emilia Romagna. Quelle che invece hanno peggiorato il reddito medio sono Liguria -192, Basilicata -183 e Sardegna -176.

