Rc auto: chi pagherà di più nel 2019, tariffe più care

Il 2019 è iniziato con molti rincari tra cui quello per i pedaggi autostradali, senza contare gli aumenti per le bollette dell’energia. Per 1,2 milioni di italiani, però, scatterà anche l’aumento per l’Rc auto. A dirlo un’indagine di Facile.it.

Per chi aumenta

Secondo un’analisi fatta da Facile.it, 1,2 milioni di italiani, che avevano denunciato un sinistro nel 2018, vedranno aumentare la classe di merito e il costo dell’assicurazione auto. In termini percentuali i dati mostrano un calo rispetto all’anno precedente: 3,83% rispetto a 4,22%. L’indagine è stata svolta su un campione di 500mila preventivi e si è appunto notato come il numero di italiani alle prese con gli aumenti sono sempre molti anche se meno rispetto al 2017. Mediamente si parla di 580,67 euro nel secondo semestre del 2018, il 3,16% in più rispetto al dicembre 2017.

Diego Palano, responsabile Assicurazioni di Facile.it, ha dichiarato che: “Secondo l’indagine che abbiamo commissionato all’istituto di ricerca mUp Research, lo scorso anno l’RC auto è stata una delle voci di spesa che ha inciso di più, almeno psicologicamente, sul bilancio delle famiglie ed è quella sulla quale, anche nel 2019, si cercherà di risparmiare maggiormente”.

Le regioni più e meno virtuose

Come sempre diventa interessante capire quali sono le regioni in cui l’Rc auto costa di più e la percentuale in base al sesso. Mentre per gli uomini si parla del 3,55% di individui che hanno denunciato sinistri e che quindi dovranno pagare di più l’Rc auto, per le donne la percentuale tocca il 4,33%. Anche il dato sull’età è interessante: se rispetto agli uomini sono le donne ad aver denunciato più sinistri, l’età media rispetto all’età anagrafica è di 46 anni. Sembra strano, ma i neopatentati, in confronto, hanno denunciato meno incidenti (solo il 2,03% di giovani tra 18 e 20 anni).

Guardando alla professione è emerso che sono i pensionati i meno prudenti e dunque gli automobilisti che hanno denunciato un sinistro e si vedranno aumentare il costo dell’assicurazione. Il 4,46% degli italiani che dovranno pagare di più l’RC auto sono proprio i pensionati, seguiti da impiegati per il 4,26%, insegnanti per il 4,21%, medici 4,18%, liberi professionisti 4,13%. I più virtuosi, invece, sono gli ecclesiastici e le forze armate, categoria che sembra aver causato meno incidenti. Nell’indagine vengono segnalate anche le regioni in cui sono stati registrati più incidenti. In testa c’è la Liguria con il 5,09%, seguita da Lazio con il 4,95%, Marche 4,87% e Toscana con il 4,87%. Molise, Calabria e Basilicata, invece, sono le regioni in cui sono stati segnalati i dati più bassi ossia dove scatteranno meno aumenti delle tariffe RC auto.

