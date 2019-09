Programma Governo, da 26 a 29 punti: export, turismo e agricoltura

Il programma di Governo M5s-Pd si allarga da 26 a 29 punti. Oltre alla proroga opzione donna e la pensione garanzia giovani, tra i nuovi punti anche quelli inerenti il turismo, l’export e l’agricoltura. Si parla anche di una riforma dell’Irpef basata sul principio costituzionale della progressività della tassazione.

Welfare e rivoluzione digitale

Nel punto Welfare, il Governo promette di incrementare il Fondo previdenziale integrativo pubblico mettendo anche la pensione di garanzia per i giovani. Novità anche per la riforma Irpef dove nel testo si legge che in programma c’è una riforma fiscale che renda più efficace “l’alleanza tra contribuenti e Amministrazione finanziaria e la rimodulazione delle aliquote con il risultato di alleggerire la pressione fiscale, nel rispetto dei vincoli di equilibrio del quadro di finanza pubblica”.

Il nuovo Governo punta anche a favorire le imprese e la produttività tramite la rivoluzione digitale, la robotizzazione, la digitalizzazione, favorendo anche le piccole medie imprese, start up e PMI innovative. Per quanto riguarda il turismo saranno promossi percorsi per valorizzare il nostro territorio.

Autonomia delle Regioni, export

Nel programma anche la questione legata alle Autonomie delle regioni, un processo che dovrebbe essere ripensato cercando anche di rendere meno grave il divario tra Nord e Sud.

Occhi puntati sull’export e la promozione dell’eco-innovazione attraverso un fondo ad hoc. Infine, in tema trivelle e inceneritori, l’avvio di “una normativa che non consenta, per il futuro, il rilascio di nuove concessioni di trivellazione per l’estrazione di idrocarburi” nonché la creazione di impianti di riciclaggio e la riduzione del fabbisogno degli impianti di incenerimento.

Restano delle priorità anche la neutralizzazione dell’aumento dell’IVA, le misure di sostegno alle famiglie e ai disabili, la semplificazione amministrativa, misure volte a potenziare le politiche per la messa in sicurezza del territorio e per evitare il dissesto idrogeologico. Tra gli obiettivi anche la riduzione del numero dei parlamentari e un piano straordinario di investimenti per la crescita e il lavoro al Sud

Leggi anche: Governo M5S-Pd: i 26 punti della bozza di programma pubblicati sul Blog delle Stelle

Governo Conte 2: ecco i 20 ministri del nuovo esecutivo giallorosso

Condividi su