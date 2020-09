Prezzi case in aumento ad agosto: i dati regione per regione

Continuano a crescere i prezzi delle case in Italia. Secondo l’ultimo report di Idealista, ad agosto 2020 l’aumento è stato pari al +1,7% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. In termini di variazione mensile, la regione dove è aumentato di più il costo degli immobili è la Valle d’Aosta, con una crescita superiore al 3%. Le due regioni invece dove i prezzi delle case sono diminuiti di più su base mensile sono Marche (-0,8) e Basilicata (-0,7), seguite a ruota dal Friuli Venezia Giulia (-0,6). Calma piatta in Sicilia, dove la variazione è stata pari a 0, un dato comunque non molto diverso rispetto alla variazione mensile osservata in Italia (+0,2).

Variazione trimestrale

Se invece si guarda alle percentuali riferite alla variazione trimestrale, ci accorgiamo di come i prezzi siano cresciuti fino al +2,8% come media nazionale, sebbene ci siano delle notevoli differenze tra regione e regione. La crescita dei prezzi del mattone più eclatante è della Lombardia, dove si è registrato un aumento del +8,0%. Sopra il 2% anche Campania (+3,4), Lazio (+2,6) e Trentino Alto Adige (+2,3). Esistono però anche le eccezioni negative, dove cioè i prezzi delle abitazioni sono diminuiti: Liguria (-1,8%), Molise (-0,8) e Calabria (-0,1).

Variazione annuale

Ma vediamo ora i dati regione per regione sulla variazione annuale dei prezzi delle case in Italia, con un aumento medio pari a +1,7%:

Abruzzo -0,6%

Basilicata – 0,2%

Calabria -1,1%

Campania +0,4%

Emilia-Romagna +2,1%

Friuli-Venezia Giulia +1,1%

Lazio +0,9%

Liguria -0,9%

Lombardia +6,1%

Marche -3,4%

Molise -2,6%

Piemonte +1,1%

Puglia -0,3%

Sardegna -0,7%

Sicilia -1,2%

Toscana +0,2%

Trentino-Alto Adige +4,6%

Umbria -1,6%

Valle d’Aosta -2,7%

Veneto +4,7%

I dati riportati qui sopra appartengono al portale Idealista, che li ha pubblicati per primo sul suo sito ufficiale a questo link. Da notare come i prezzi delle case, ma solo nelle grandi città e nei centri cittadini, potrebbero, obbligo usare il condizionale, calare anche a seguito dello smart working che ha stravolto le città.

Prezzi case 2020: dove sono aumentati di più in base alle città e quartieri

