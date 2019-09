Prezzi carburante: ritocchi per benzina e diesel, cosa cambia con l’inizio di settembre

Sembra finita la calma piatta relativa ai prezzi di benzina e diesel. Gli ultimi dati hanno infatti segnalato un ritocco di 1 centesimo per Tamoil per il diesel mentre sembrano arretrare le quotazioni dei prodotti petroliferi sulla benzina. Dopo circa 3 settimane di stallo insomma i costi del carburante tornano ad alzarsi anche se di molto poco. Con la fine delle ferie degli italiani e il ritorno alla vita quotidiana, anche per il carburante qualcosa potrebbe cambiare.

Prezzi benzina e diesel modalità self

In base all’elaborazione di Quotidiano Energia basati sui dati forniti da l’’Osservaprezzi carburanti del Mise per quanto riguarda la benzina modalità self il prezzo praticato è di 1,572 euro/litro con alcune differenze sui vari marchi che spaziano da 1,571 a 1,597 euro/litro, no logo 1,556. Per il diesel invece, sempre con la modalità self, si va da 1,457 euro/litro con scostamenti da 1,457 a 1,482, mentre per il no logo 1,440.

Prezzi benzina e diesel servito

Guardando alla modalità servito di benzina e diesel, si segnala un 1,710 euro/litro con differenze che vanno da 1,686 a 1,781 euro/litro, no logo 1,608. Per il diesel il prezzo medio praticato è di 1,599 euro/litro, con le varie compagnie che praticano da 1,585 e 1,685 euro/litro e no logo 1,493.

Infine per il gpl mediamente il prezzo va da 0,598 a 0,623 euro/litro e il no logo 0,593.

Vediamo come proseguirà il mese di settembre e se i prezzi del carburante subiranno ancora rialzi.

Leggi anche: Prezzi carburanti alla fine di agosto: i costi per benzina e diesel, mercati fermi

Rincari benzina e biglietti aerei: dalla Svizzera una tassa per salvare il clima e Swiss non ci sta

Condividi su