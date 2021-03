I prezzi di benzina e diesel continuano a salire. Il fenomeno del rincaro può essere riassunto in un solo dato: prendendo il prezzo medio della benzina al self service di novembre 2020, si è passati da 1,378 euro al litro a 1,577 euro al litro. Calcolatrice alla mano, si tratta di un rialzo di quasi il 15 per cento nel giro di pochi mesi.

Massimiliano Dona, numero uno dell’Unione Nazionale Consumatori parla di “stangata”, sottolineando come su base annua i rincari per la benzina siano pari a 165 euro, 151 euro invece per le vetture a gasolio: “Dal 9 novembre, poi, ultima settimana senza rialzi, in poco più di 4 mesi c’è stato un balzo del 14,5% per la benzina e del 15,7% per il gasolio. Su un pieno di 50 litri l’aggravio è di circa 10 euro” ha riferito.

Sulla stessa lunghezza d’onda il Codacons. A questo proposito, Carlo Rienzi fa notare che rispetto a maggio 2020, quando i listini raggiunsero i livelli più bassi degli ultimi due anni, un pieno di benzina costa quasi 11 euro in più. Una situazione che è sicuramente legata alla pandemia e le conseguenze negative che ha avuto su molti settori.

Prezzi medi benzina praticati al self service al 25 marzo 2021

– Agip Eni: 1,587 euro al litro

– Esso: 1,579 euro al litro

– Api IP: 1,581 euro al litro

– Q8: 1,580 euro al litro

– Tamoil: 1,585 euro al litro

– No logo: 1,563 euro al litro

Prezzi medi diesel praticati al self service al 25 marzo 2021

– Agip Eni: 1,463 euro al litro

– Esso: 1,443 euro al litro

– Api IP:1,450 euro al litro

– Q8: 1,443 euro al litro

– Tamoil: 1,438 euro al litro

– No logo: 1,422 euro al litro

Prezzi medi benzina praticati al servito al 25 marzo 2021

– Agip Eni: 1,779 euro al litro

– Esso: 1,734 euro al litro

– Api IP: 1,765 euro al litro

– Q8: 1,747 euro al litro

– Tamoil: 1,675 euro al litro

– No logo: 1,612 euro al litro

Prezzi medi diesel praticati al servito al 25 marzo 2021

– Agip Eni: 1,656 euro al litro

– Esso: 1,602 euro al litro

– Api IP: 1,647 euro al litro

– Q8: 1,615 euro al litro

– Tamoil: 1,535 euro al litro

– No logo: 1,473 euro al litro

Prezzi medi GPL al 25 marzo 2021

– Agip Eni: 0,671 euro al litro

– Esso: 0,673 euro al litro

– Api IP: 0,659 euro al litro

– Q8: 0,653 euro al litro

– Tamoil: 0,659 euro al litro

– No logo: 0,644 euro al litro

Prezzi medi metano al 25 marzo 2021

– Agip Eni: 0,994 euro al litro

– Esso: 0,988 euro al litro

– Api IP: 0,982 euro al litro

– Q8: 0,977 euro al litro

– Tamoil: 0,999 euro al litro

– No logo: 0,972 euro al litro.

