Prezzi affitti universitari: un vero salasso con punte di 575 euro per una stanza

I rincari degli affitti per gli universitari sembrano non volersi arrestare. Nonostante il mercato immobiliare non sembri del tutto ripartito, per quanto riguarda il discorso affitti il discorso appare diverso.

Le città più care

Secondo un’indagine di Solo Affitti, nel 2019 i prezzi per le locazioni sono aumentati del 6% contro il 4% dello scorso anno con qualche differenza in base alle città più gettonate per gli studenti ossia Milano con una crescita del 2%, Roma del 6%, Firenze del 12% e Torino addirittura con il 25%.

Milano rimane la più cara in assoluta per gli studenti: mediamente si spendono 575 euro al mese per una stanza singola e 395 euro per una doppia. Seguono Roma con una media di 399 euro, Torino 360 euro al mese per una camera, Firenze 358 euro, e Bologna 350 euro. Dinamici anche i prezzi a Padova e Pavia con circa 300 euro di esborso.

Meno care sono Cagliari e Catanzaro, con una spesa media di 250 euro e 230 euro per una singola. Tra le città economiche anche Pescara, Perugia, Bari dove si viaggia tra 200 e 225 euro per una stanza singola. Per le doppie le meno care sono Genova, Bari e Pescara da 150 a 130 euro al mese.

La scelta degli studenti

Nello studio si fa notare che gli studenti nella scelta della stanza da affittare guardano alla distanza dalla facoltà e la presenza di mezzi pubblici nelle vicinanze per raggiungere l’Università, oltre che la presenza di WiFi e in molti casi la richiesta di persone dello stesso sesso in casa.

Secondo Isabella Tulipano, dell’ufficio studi di Solo Affitti “I prezzi di queste stanze sono in aumento soprattutto nelle grandi città, dove i canoni medi delle singole sono più alti, inducendo gli studenti a ripiegare sulla condivisione della camera. I contratti agevolati sono largamente utilizzati nelle diverse forme del ‘canone concordato 3+2’, del ‘contratto a studenti universitari fuori sede, e del ‘transitoriò. Questi strumenti sono scelti nell’83,6% dei casi perché a fronte dell’applicazione di prezzi di affitto calmierati, i padroni di casa beneficiano di una tassazione più conveniente: cedolare secca al 10%, invece del 21%, e aliquota IMU ridotta del 25%”.

Leggi anche: Prezzi affitti: Milano tra le città più care d’Europa, ecco quanto costa una stanza

Condividi su