Pioggia di rincari per bollette, pay tv, rc auto, banche e telefonia: arriva la stangata d’autunno per le famiglie

Finite le vacanze estive è tempo di tornare alla quotidianità ma per gli italiani questo significa far fronte ad una pioggia di rincari su moltissimi servizi. La stangata riguarda rc auto, pay tv, telefonia mobile, conti corrente e utenze.

Salasso in vista per bollette della luce

In base ad un’indagine di SosTariffe.it, che ha analizzato e comparato i costi medi delle varie spese ad agosto 2019, è emerso che tra i settori più colpiti dai maxi rincari ci sono quelli relativi alla telefonia mobile con un aumento del +28,07% ma anche l’assicurazione auto e moto, così come le bollette della luce, la pay tv e i conti corrente. SosTariffe.it ha svolto l’indagine basandosi su preventivi richiesti al portale e ha considerato le migliori offerte pubblicate. Tra i fattori di cui si è tenuto conto e preso in esame anche la tipologia di famiglia ossia single, coppie o famiglie con figli per cui sono state considerate e analizzate le variazioni della spesa media annua di gennaio con le previsioni di settembre.

I più colpiti dalla stangata autunnale sono le coppie per cui la spesa complessiva tenendo conto di bollette, conti, rc auto, pay tv etc è del 7,94%, in cifre da 3803,78 euro a gennaio a 4105,66 euro a settembre. Rincari anche per le famiglie che passano da 6225,72 euro a 6.492,86 euro a settembre. Meno rincari per i single, +4,05%, che da 2409 euro passano a 2.506,54 euro.

Andando nello specifico e considerando il singolo servizio, è emerso che le bollette della luce saranno più care per i single, passati da 319 euro a gennaio a 331 euro a settembre mentre le coppie passano da 558 euro a 569 euro. Aumenti leggeri per le famiglie che passano da 832 a 845 euro. Rincari meno pesanti per le bollette del gas, dove sono sempre i single a primeggiare con un -6,35%, le coppie anche passano da 837 euro a gennaio a 781,17, le famiglie, addirittura, da 1231 euro a gennaio a 1144,39 euro a settembre.

Costi in aumento anche per Rc auto

Per quanto riguarda la connessione internet domestica a subire più rincari saranno le coppie con aumenti anche di 30 euro all’anno mentre famiglie e single potranno cantar vittoria su questo fronte.

Rincari anche per l’Rc auto con l’aumento dei costi medi annui che si abbatteranno soprattutto su single e coppie. Considerando un single di 30 anni che guida una Panda, ad esempio, la spesa media, secondo l’analisi, è aumentata da 544 euro a 623 euro a settembre. Per le coppie, invece, considerando due giovani di 30 e 35 anni si è passati da 1112 euro a 1276,66. Per le famiglie, considerando due genitori di sui 50 anni e un figlio maggiorenne con 3 veicoli la spesa a settembre è giunta a 2369,72 euro.

E ancora rincari anche per le bollette dei cellulari che peserà del +28,08% sia per famiglie che single e coppie. Meno pesanti, invece, quelli per la pay tv.

Infine, costi in salita anche per i conti corrente che colpiscono di più i single, da da 73,62 euro di gennaio a 82,29 euro di settembre, per le coppie si parla di un aumento da 128,37 a 140,13 euro mentre per le famiglie il rincaro sarà solo di 3 euro.

Leggi anche: Bollette della luce: rischio rincari e salasso a causa dell’aumento Iva

[email protected]

Condividi su