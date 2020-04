Perché l’Italia rischia una riapertura a singhiozzo e non può affidarsi ai soli tecnici

Una task force composta da 450 “esperti” e guidata dall’ex amministratore delegato di Vodafone, Vittorio Colao, non è riuscita dopo settimane di lavoro a partorire uno straccio di decisioni comprensibili, lasciando la bocca amara a quanti speravano che la data del 4 maggio coincidesse con l’avvio della riapertura un po’ per tutte le attività e l’allentamento generale delle restrizioni alla libertà di movimento. Così non sarà. Anzi, lo stesso premier Giuseppe Conte ha avvertito in conferenza stampa che il “lockdown” potrà essere ripristinato qualora le situazioni lo richiedessero. Da Germania e Spagna, i primissimi segnali giunti dopo l’allentamento delle restrizioni non sembrano andare nella direzione auspicabile. I contagi spagnoli hanno registrato un lievissimo aumento, per quanto i veri conti debbano farsi tra qualche settimana, mentre il fattore R0 tedesco è tornato a 1.

La fine del “lockdown” in Italia sarà tutt’altro che facile e colpirà brutalmente l’economia

Per R0 s’intende l’indice di contagiosità. Se risulta superiore a 1, significa che un soggetto positivo da Coronavirus riesce mediamente a contagiarne più di uno, per cui l’epidemia dilaga. Sotto 1, un positivo contagia meno di un’altra persona, per cui l’epidemia tende ad arrestarsi da sola. Non a caso, l’allentamento dei “lockdown” è giunto nei vari paesi sempre dopo che il fattore R0 sia sceso sotto 1. In Italia, si attesterebbe in area 0,70. Dunque, non appena i tedeschi hanno potuto uscire fuori di casa con più libertà, pur dotati di mascherine, il tasso di contagiosità ha ripreso a salire tendendo a quella soglia critica, superata la quale l’epidemia darebbe vita a una seconda ondata.

Presto per tirare le somme, ma se questa è la realtà dei fatti, rischiamo obiettivamente di vederci retrocedere dalla Fase 2 alla Fase 1, tornando ad essere rinchiusi a casa e per molti di noi senza poter riprendere a lavorare.

La supremazia dei tecnici in Italia

Sul piano psicologico, l’effetto risulterebbe devastante. Come spiegare a un negoziante che da qualche giorno abbia rialzato la saracinesca e che confidi in cuor suo di tornare a fatturare, magari all’inizio poco per riprendersi più in là, che dovrà riabbassarla per chissà quanti altri giorni? Così muore il sistema economico e, man mano che passano le settimane, lo stato si ritroverà sempre meno liquidità a disposizione per dare una mano a chi ha bisogno.

Vedremo se i contagi in Germania si stabilizzeranno o subiranno un aumento stabile nei prossimi giorni, ma di certo c’è che la politica tedesca si è premurata dall’inizio ad affrontare il peggio. Già prima della pandemia, gli ospedali disponevano di 29.000 posti letto in terapia intensiva, uno dei dati più alti al mondo in rapporto alla popolazione. Ebbene, il ministro della Salute, Jens Spahn, ha promesso di raddoppiarli, portandoli già a quota 40.000. In Italia, dove prima della pandemia eravamo a meno di 5.100 posti letto, alla metà di aprile risultavamo saliti a 9.500. Dunque, i tedeschi che erano partiti già in forte vantaggio hanno continuato a consolidarlo nei confronti con gli altri paesi.

Sanità italiana a confronto con la Germania sul Coronavirus, dati choc

Non possiamo escludere, però, che il governo federale compia qualche passo indietro nel caso in cui registrasse aumenti pericolosi dei contagi o nuovi focolai in giro per la Germania. Del resto, l’allentamento delle restrizioni è avvenuto un po’ contro la volontà della cancelliera Angela Merkel e più per la spinta di governatori e sindaci del suo schieramento di centro-destra, contro i quali ella avrebbe protestato a porte chiuse, accusandoli di irresponsabilità. Il punto è un altro: Berlino cerca di trovare un compromesso equilibrato tra l’esigenza di tutelare la salute dei cittadini e quella di mandare avanti l’economia.

In Italia, sta avvenendo un rovesciamento dei ruoli tra tecnici e politici: i primi decidono e i secondi eseguono. E ciò non va affatto bene. Anzitutto, perché in democrazia sono gli eletti dal popolo a doversi assumere le responsabilità, specie se queste riguardino azioni dal forte impatto sulle vite di milioni di persone. Secondariamente, perché solo la politica riesce a fare sintesi tra i diversi interessi in gioco e spesso tra loro in conflitto. Fosse per i virologi, con il dovuto rispetto per la categoria, l’Italia dovrebbe mettere il cartello “chiuso per Coronavirus” per tutte le attività e praticamente senza scadenza. E’ una visione del tutto conseguente alla ponderazione dei rischi sanitari, ma parzialissima e surreale. Il ritorno alla semi-normalità non è un capriccio di qualche leader di partito contro un altro, bensì l’esigenza pratica di una popolazione che ha l’urgenza di rimettersi a lavorare e produrre per andare avanti.

Legame tra restrizioni e contagi

Quel fattore R0 di cui dicevamo sarà forse il numero a cui dovremmo maggiormente guardare nelle prossime settimane e non solo, né tanto, su scala nazionale, quanto regionale e provinciale. Con ogni probabilità, il governo coadiuvato dai tecnici imporrà nuove restrizioni laddove riscontrasse aumenti significativi dei contagi o l’esplosione di nuovi focolai. Verrebbero chiuse le aree coinvolte, magari estendendo il “lockdown” parziale o totale a tutta la provincia, così da stanare sul nascere le seconde ondate con modalità quanto più chirurgiche possibili. Per quanto sinora visto, più probabile che ciò avvenga nel centro-nord, specie tra Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte.

Il punto è che questo “stop and go” non consente a nessuno di noi di programmare il prossimo futuro, nemmeno con riferimento alle azioni più banali. Come posso fissare data e luogo di una vacanza in Italia, se non so se potrò effettivamente muovermi per raggiungere la destinazione prescelta e se ne varrà la pena, dato il rischio di ritrovarmi in un deserto di servizi e magari senza nemmeno la possibilità di fare ritorno a casa nei tempi previsti? Quale che sia il piano del governo, è necessario che risulti massimamente chiaro per consentire a tutti di programmare le proprie vite per le prossime settimane.

E per questo, i tecnici dovranno essere ascoltati in fase di consulenza, fermo restando che le loro opinioni debbano trovare una sintesi “politica”, perché a decidere sulle nostre libertà e sulla nostra economia dovrà essere il Parlamento, non uno stuolo di ben 450 esperti, il cui numero si palesa come ridicolo, una terza Camera perlopiù pleonastica e che sta assumendo decisioni per conto delle due chiamate ormai semplicemente a ratificarle.

La Fase 2 di Conte non c’è e l’economia italiana rischia di chiudere per sempre

[email protected]