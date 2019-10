La Commissione europea ha chiesto all’Italia chiarimenti sulla legge di Stabilità per il 2020, notando come sarebbe significativa la deviazione dall’obiettivo di ridurre il rapporto tra debito pubblico e pil. In effetti, Bruxelles lamenta che il deficit strutturale crescerebbe dello 0,1%, anziché ridursi dello 0,6% come concordato.

E la spesa pubblica salirebbe dell’1,9%, anziché scendere di almeno lo 0,1%. Siamo sempre punto e a capo. Cambiano i governi, i toni, ma la sostanza resta la stessa: l’Italia continua a usufruire di, ottiene margini sui conti pubblici costantemente superiori a quelli precedentemente concordati, ma ciò non genera crescita.

La BCE vuole usare l’inflazione per sgonfiare i debiti

Questa situazione non si riscontra solamente in Italia. Tra i paesi dell’Eurozona che continuano a fare debiti oltre gli accordi, se non in aperta violazione del Patto di stabilità, troviamo anche Francia e Spagna. La Germania, invece, è accusata del contrario, cioè di essere troppo restrittiva sul piano fiscale. In effetti, tiene i conti pubblici in attivo sin dal 2014 e nel 2018 ha chiuso il bilancio con un surplus di 58 miliardi, pari all’1,7% del suo pil. Eppure, l’economia tedesca è cresciuta in questi anni mediamente di più di quella dei partner dell’area. Altro aspetto negativo per noi, poi, consiste nella perdita apparente di efficacia dell’eccesso di spesa per stimolare l’economia.

I numeri della scarsa efficacia del debito

Partiamo proprio dall’Italia. Nel triennio 2016-2018, lo stock di debito è cresciuto di poco meno di 150 miliardi, a fronte di un pil nominale a +105 miliardi. Siamo stati in grado, quindi, di generare 71 centesimi di ricchezza (al lordo dell’inflazione), a fronte di 1 euro in più di debito. Nel triennio pre-crisi (2005-2007), il rapporto era ancora timidamente positivo, cioè di 1,03 (+1,03 euro di ricchezza per ogni 1 euro in più di debito). In Francia, i nuovi debiti nel triennio passato hanno sfiorato i 215 miliardi, mentre il pil si è espanso di circa 155 miliardi, pari a un rapporto di 0,72, sostanzialmente simile a quello italiano. Peccato che prima della crisi esso fosse qui di 1,84, cioè nell’ultimo decennio si è più che dimezzato.

E la Spagna? Ha generato ultimamente 1,21 euro di ricchezza per ogni 1 euro di debito, facendo meglio di Francia e Italia. Si consideri, però, che Madrid nel triennio 2005-2007 fu in grado di ridurre il suo debito di 6 miliardi e di aumentare la ricchezza di oltre 216 miliardi, registrando così un rapporto di -35,4, implicando che fosse capace di generare 35 euro di ricchezza riducendo il debito di 1 euro. Infine, la Germania: in media produce 2,65 euro di pil per ogni -1 euro di debito. Prima della crisi, mostrava un rapporto di 1,83, del tutto simile a quello della Francia, mentre adesso segnala di essere in grado di crescere anche di più e tagliando il debito.

Se ne deducono due cose: in primis, che non è vera la vulgata per cui l’austerità fiscale di per sé freni o azzeri la crescita dell’economia; secondariamente, che l’efficacia del debito tenderebbe a diminuire con il suo aumentare rispetto al pil. Francia, Italia e Spagna erano tutte capaci di stimolare maggiormente la crescita con livelli di indebitamento minori, oggi riescono a farlo molto meno. La flessibilità fiscale, dunque, sembra una foglia di fico per nascondere le criticità di economie al palo e sulle quali i governi non riescono da tempo a incidere per timore di scontrarsi con gli status quo e di perdere il consenso ricevuto.

