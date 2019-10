Passaggio Auchan Conad: sciopero supermercati 30 ottobre, cosa ci aspetta

Continua il caos legato al passaggio da Auchan a Conad, con il cruccio dei dipendenti a rischio e senza garanzie e ancora molti nodi da sciogliere. Nel frattempo, per mercoledì 30 ottobre, è stato organizzato dai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs uno sciopero che riguarderà ben 18mila lavoratori dei supermercati Auchan e Sma già acquisiti da Conad.

Si rischiano migliaia di esuberi

E’ dell’estate scorsa la notizia dell’acquisizione del gruppo francese da parte di Conad, un’acquisizione che è iniziata i primi di ottobre con i primi cambi di insegna per svariati punti vendita e che dovrebbe andare avanti fino a febbraio. Il problema maggiore resta quello dei lavoratori, molti dei quali non sanno ancora quale sarà il loro futuro. I sindacati, infatti, temono che dietro all’operazione della catena si nascondano dei licenziamenti non solo per i dipendenti diretti ma anche tra quelli degli appalti. Lo sciopero del 30 ottobre, quindi, nasce proprio per chiedere che Conad si prenda la responsabilità della salvaguardia occupazionale dei lavoratori.

Come ha fatto notare Alessio Di Labio di Filcams Cgil “Abbiamo il timore fondato che potrebbero esserci migliaia di esuberi. La crisi del commercio deve essere affrontata tutelando i lavoratori, le imprese come Conad non possono pensare di far fronte alla fase facendo pagare il prezzo a lavoratrici e lavoratori che non hanno colpe”. Secondo i sindacati, infatti, Conad dovrebbe chiarire quale sarà il futuro della rete vendita. Come scrive Today, solo un terzo dei negozi sarebbe salva ma mancherebbero ancora dei progetti per ipermercati, logistica e sedi.

Passaggio da Auchan a Conad, lo sciopero si farà

Dunque, per la giornata di mercoledì 30 ottobre, dipendenti e lavoratori protesteranno in tutta Italia e davanti la sede del Mise per avere risposte chiare. Migliaia saranno i lavoratori ex Auchan che per la giornata di domani prenderanno parte allo sciopero dell’intera rete con presidi anche a Milano, davanti alla Prefettura a partire dalle 10. Solo in Lombardia sono 5mila quelli coinvolti per 45 punti vendita, altrettanti nelle restanti regioni italiane interessate dal cambio insegna. Sarà quindi una mega protesta che potrebbe avere ripercussioni anche per l’ordinaria attività dei supermercati.

