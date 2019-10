Passaggio Auchan-Conad ad alta tensione tra scioperi e lavoratori in bilico

Continua il caos provocato dal cambio di insegna dei supermercati Auchan passati sotto le gestione Conad. Nei giorni scorsi hanno aperto i battenti i primi punti vendita ma il cambiamento è, ormai, previsto in altrettanti supermercati sparsi in Italia. Il nodo della questione rimane strettamente legato al futuro dei lavoratori.

800 lavoratori in ansia anche in Sicilia

Come scrive il sito Today, anche in Sicilia, dal 29 ottobre, cinque punti vendita (Palermo Conca d’oro e Palermo Carini, Misterbianco, Porte di Catania e Melilli) cambieranno insegna e c’è ansia per 800 dipendenti a cui per ora non sono giunte comunicazioni. I sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, nel frattempo, hanno chiesto un incontro urgente per capire quali saranno le sorti dei lavoratori. Chiare, a tal proposito, le parole di Marianna Flauto, Monja Caiolo e Mimma Calabrò: “Non riteniamo accettabile il metodo con il quale Auchan-Conad intende intrattenere relazioni sindacali. Riteniamo opportuno nell’interesse di lavoratori e impresa iniziare con il piede giusto. È mortificante ricevere informazioni che coinvolgono il rapporto di lavoro dei circa 800 lavoratori siciliani attraverso uno sterile e impersonale comunicato. È un atteggiamento intollerabile e offensivo. Se questo è il benvenuto che intendono dare ai lavoratori, siamo già pronti a scendere in campo per fare valere i diritti dei lavoratori e fare rispettare il diritto al confronto preventivo con le organizzazioni sindacali come previsto dal contratto nazionale applicato”.

Conad, infatti, ad agosto aveva comunicato l’intenzione di avviare una riorganizzazione dei punti vendita partendo da quelli performanti, quelli siciliani erano stati inizialmente esclusi dalla lista ma pochi giorni fa è giunto un comunicato aziendale in cui si informava del cambio dal 29 ottobre.

Sciopero in vista

In tutta Italia sono circa 1600 i punti vendita coinvolti ma per migliaia di lavoratori c’è ancora l’incertezza più cupa sul loro destino, tanto che il 14 ottobre potrebbe svolgersi uno sciopero in alcuni punti vendita del Lazio in seguito alla fumata nera tra sindacati e azienda. Solo nel Lazio e a Roma, sono interessati 42 punti vendita Sma-Simply e 4 ipermercati Auchan e ci sono circa 2mila lavoratori in ballo. A spiegare la situazione sono stati i segretari generali di Filcams Cgil, Alessandra Pelliccia, Fisascat Cisl, Stefano Diociauiti e Uiltucs, Giuliana Baldini secondo cui “Bdc/Conad non ha fornito alcuna garanzia di salvaguardia dell’occupazione e preoccupa il fatto che ad oggi la stessa azienda abbia avviato le procedure di trasferimento per solo 18 dei 45 negozi esistenti, coinvolgendo una platea di circa 600 dipendenti, rispetto ai quasi 2000 impiegati sul territorio”.

Dunque, lunedì i lavoratori dei punti vendita interessati hanno proclamato uno sciopero che dovrebbe interessare 1500 persone mentre i sindacati chiedono che i diritti dei lavoratori vengano rispettati.

