La Camera ha dato il via libera al Decreto legge Covid, attraverso cui viene sancito un nuovo termine per le patenti e i fogli rosa in scadenza o scaduti nel corso dell’emergenza sanitaria per coronavirus. Non solo però, perché il nuovo decreto prevede la proroga della scadenza anche di altri atti amministrativi: a seguire le principali novità inerenti il Dl votato dalla Camera dei Deputati e l’impatto che esse avranno sugli automobilisti.

Nuovo termine per patenti e fogli rosa in scadenza o scaduti

Le patenti e i fogli rosa in scadenza o scaduti durante la pandemia di coronavirus vedono prorogata la loro scadenza fino al termine dell’emergenza sanitaria. Al momento, la cessazione è fissata al 30 aprile del 2021, dunque tra poco più di cinque mesi. La data di rinvio è la stessa prevista anche per gli atti amministrativi in scadenza.

A questo proposito, il viceministro Giancarlo Cancelleri ha dichiarato che la temporaneità dei certificati sarà poi prorogata a fronte di un eventuale nuovo Dpcm firmato dal Presidente Giuseppe Conte, ponendo in automatico la scadenza alla data prevista nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel commentare il provvedimento, Cancelleri ha sottolineato: “Un ottimo risultato a favore di quei cittadini che si ritrovano con i fogli rosa o le patenti scaduti o in scadenza durante questo periodo di emergenza sanitaria”.

Revisione e bollo auto

La scadenza della revisione della macchina, invece, è rinviata al 31 dicembre 2020 per tutti i veicoli che avrebbero dovuto effettuare il controllo entro il 30 settembre di settembre; termine posticipato al 28 febbraio 2021 per chi invece ha la revisione dell’auto in scadenza il prossimo 31 dicembre.

Infine, la proroga del bollo auto fino al 30 novembre è in vigore soltanto nella regione Sicilia e nella Provincia autonoma di Trento: in tutte le altre regioni vale invece il termine tradizionale: aprile, agosto e dicembre per le auto, gennaio e luglio per le moto.

