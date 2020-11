Dopo il nuovo Dpcm del 6 novembre, alcune regioni gialle potrebbero passare ad arancione o rosse, rendendo ancora più stringenti le regole imposte. Spetterà al Comitato Tecnico Scientifico decidere applicando criteri oggettivi. Ma quali sono le Regioni che rischiano di più?

Campania e Liguria

Occhi puntati su Campania e Liguria che potrebbero diventare zona arancione o rossa. Walter Ricciardi, in merito alla situazione di alcune regioni in particolare, aveva detto:

“La fascia gialla è comunque pericolosa, perché di fatto può peggiorare da un momento all’altro se non prendiamo misure. Faccio l’esempio di Napoli: è all’interno di una regione gialla che è la Campania, però già 2 o 3 settimane fa ho detto che andava chiusa. Sicuramente l’area metropolitana di Napoli è già un’area a rischio, anzi i dati sono addirittura peggiorati”.

Il sindaco di Napoli, De Magistris, in merito alla situazione della città aveva invece chiarito: “Sono amareggiato del fatto che io e il sindaco di Milano Giuseppe Sala abbiamo scritto da circa 10 giorni al ministro Roberto Speranza, che si era impegnato a farci avere un focus sulle due città e che questa risposta non sia ancora arrivata. È assurdo che delle città così grandi non abbiano dati precisi.”

A rischiare è anche la Liguria. La Procura di Genova, infatti, avrebbe aperto un’inchiesta in merito ai dati covid a livello territoriale e il governatore Giovanni Toti aveva già espresso i suoi dubbi sulla decisione del Governo di mettere la Liguria tra le regioni gialle: “La pressione sugli ospedali, soprattutto nell’area metropolitana di Genova, è molto forte, perché il numero dei contagi è molto alto. Però abbiamo anche un indice Rt che sta scendendo. La curva dei ricoveri è alta ma è piatta”.

A rischio anche Veneto, Umbria, Toscana e Alto Adige

Tra le Regioni a rischio anche il Veneto, che rischia di diventare zona arancione e l’Alto Adige, che avrebbe addirittura chiesto il passaggio a zona rossa. Tra quelle che rischiano un cambio da zona gialla ad arancione ci sono anche Toscana e Umbria.

