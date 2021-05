Nuovo caso Reddit su AMC: chi guadagna e chi perde una montagna di soldi

AMC entertainment holdings è la nuova “Meme Stock” che sta impazzando su reddit, ed è pronta a spodestare l’ormai celebre caso “Gamestop”.

Questa settimana, infatti, Wall Street è alle prese con un’altra ondata di short squeeze sul titolo AMC: la più grande catena di cinema al mondo. Il titolo, soltanto nell’ultima settimana, ha guadagnato più del 116%. Cerchiamo di capire meglio cosa è successo.

Reddit, meme stock, short squeeze, di cosa si tratta?

Le “meme stocks” sono azioni di società dalle prospettive economiche non rosee che iniziano improvvisamente a salire contro ogni logica, grazie, soprattutto, all’azione di gruppi di piccoli traders che coordinano le loro operazioni online.

Il social maggiormente utilizzato da tali soggetti è Reddit: un misto tra un social network e un forum, dove gli utenti registrati (chiamati redditor) possono pubblicare contenuti sotto forma di post testuali o di collegamenti ipertestuali (link). I contenuti del sito sono organizzati in aree di interesse chiamate subreddit.

Alcune volte, le azioni coordinate di questi piccoli traders possono portare ad uno “short squeeze”.

Lo short squeeze è un particolare movimento dei prezzi di un asset in risposta ad una prolungata operazione di shorting sullo stesso.

Uno short squeeze impatta in modo drastico e negativo su quegli investitori che adottano strategie di vendita allo scoperto. Quest’ultimi, sostanzialmente, dovranno spendere più denaro per ripagare e consegnare le azioni prese in prestito, rispetto a quanto anticipato. Tutto ciò contribuisce ad una vera e propria impennata dei prezzi del titolo.

Operazione su AMC. Il titolo vola in borsa

Protagonista del nuovo short squeeze è la società statunitense “AMC Entertainment”: una delle più grandi catene cinematografiche del mondo.

Il modus operandi, come anche il risultato ottenuto, è lo stesso utilizzato nell’operazione Gamestop: piccoli traders che, coordinandosi su reddit, sfidando i grandi hedge fund shortisti.

È così, soltanto nell’ultima settimana, AMC è riuscita a guadagnare più del 116%.

Graficamente, si può notare un classico pattern di continuazione: trend di fondo rialzista (almeno di breve termine), accumulazione con appiattimento dei volumi e, infine, rottura della resistenza in area 11,4 dollari ad azione, accompagnata da un aumento dei volumi.

Ad uscirne sconfitti, ancora una volta, sono gli hedge fund shortisti. Per loro, si calcolano perdite di circa 1,3 miliardi di dollari soltanto questa settimana.

