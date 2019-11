Nike, stop a vendite su Amazon

Nike e Amazon divorziano. Il colosso dell’abbigliamento sportivo ha preso una drastica decisione: non venderà più i suoi prodotti sul sito ecommerce più famoso al mondo. Nike, infatti, vuole puntare tutto sulla vendita diretta, anche se sembra comunque intenzionata a cercare altre partnership in altre piattaforme. L’azienda sembra comunque intenzionata a continuare ad usare Amazon Web Services.

Divorzio per i due colossi

Per Amazon si tratta di un duro colpo visti gli sforzi per corteggiare i marchi big. La notizia ha portato le azioni ad un rialzo dell’1% in apertura di scambi a Wall Street. Era il 2017 quando Amazon e Nike si erano accordate per una collaborazione. Il colosso americano aveva dato l’ok a politiche stringenti per i prodotti, per vietare la vendita di articoli contraffatti o non autorizzati, ma ora Nike ha deciso di ritirarsi. “In linea con l’attenzione posta da Nike alle esperienze di acquisto attraverso una relazione più diretta e personale, abbiamo deciso di terminare il progetto pilota con Amazon Retail” ha spiegato un portavoce sottolineando che, comunque, l’intenzione è quella di investire in accordi con altri venditori.

La rivoluzione con l’arrivo dell’ex amministratore di eBay

La decisione arriva dopo l’assunzione dell’ex amministratore di eBay, John Donahoe, che ha portato ad una sorta di rivoluzione nelle strategia di vendita del colosso. Nike, oltretutto, non sembra essere la prima ad aver abbandonato Amazon. Anche Birkenstock, noto brand tedesco di calzature ha lasciato il colosso americano a causa “delle ripetute vendite di prodotti contraffatti sulla piattaforma online”. I clienti, ormai, navigano sul noto e commerce trovandosi ad avere a che fare con un immenso catalogo online dove grandi marchi e falsi sono affiancati. Quando nel 2017 i due big si accordarono, Nike pretese che Amazon vietasse la vendita dei prodotti Nike attraverso intermediari. Ovviamente i prodotti Nike continueranno ad essere disponibili su Amazon ma a venderli saranno intermediari e non più direttamente il colosso dell’abbigliamento.

