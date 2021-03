I negozi senza cassieri iniziano ad avere un notevole successo sulla scia di Amazon. Il colosso americano fu il primo che nel 2018 pensò ai famosi negozi senza commessi in cui chi entrava poteva pagare direttamente dall’app e uscire senza passare dalla cassa.

L’esempio svedese

Da quel momento molti altri negozi hanno iniziato a pensare ad un sistema simile, punti vendita senza cassieri in cui si paga con l’app e di fatto si velocizza tutto il processo di acquisto. E’ il caso della catena svedese Lifvs, che ha inaugurato alcuni minimarket sempre aperti in cui non esistono cassieri. Per entrare bisogna usare un’app in modo da scansionare i prodotti e il pagamento avviene automaticamente registrato. Questi mini market si trovano nelle zone rurali e fuori dalle città, zone di passaggio in cui è possibile trovare sugli scaffali dai prodotti freschi, come frutta e verdura, fino a latte e piatti pronti.

Amazon Fresh

Realtà simili sembrano ormai prendere corpo in tutta Europa anche se il capostipite rimane Amazon, che di recente ha inaugurato a Londra un negozio Amazon Fresh: per entrare basta scaricare l’app Amazon Go, iscriversi e poi fare tranquillamente la propria spesa mettendo nel carrello i prodotti desiderati che vengono direttamente conteggiati ogni volta che li si posa nel carrello. Le telecamere posizionate nel negozio, invece, monitorano i movimenti delle persone e la merce scelta. Se non si vuole più acquistare un prodotto basta toglierlo dal carrello e verrà rimosso anche dal conteggio. Una volta fatta la spesa, non sarà necessario passare dalla cassa; l’acquirente può direttamente uscire visto che il pagamento viene addebitato sull’account Amazon.

Anche in questo caso la lista di prodotti che è possibile acquistare è molto lunga. Si va da freschi, materie prime, dolci, piatti pronti e snack di marche famose.

Sicuramente il concetto di shopping nei negozi senza casse è destinato ad avere sempre più successo non solo perché permette di fare acquisti molto più veloci e saltare la fase della fila alla cassa ma anche perché, in tempo di pandemia, fa ridurre drasticamente le interazioni sociali.

L’assenza dei cassieri, poi, per l’azienda significa risparmiare denaro sul costo del lavoro. E non è difficile pensare che un sistema simile sarà sempre più richiesto nel futuro. In Italia per ora non esistono negozi senza casse e cassieri ma solo casse self service dove è possibile pagare da soli senza l’aiuto del dipendente del supermercato.

Vedi anche: La spesa a domicilio di Amazon Fresh sbarca in Italia, che cos’è e dove funziona adesso

[email protected]