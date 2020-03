Miliardari arricchiti con Trump presidente: da Bezos a Zuckerberg, paperoni sempre più ricchi

Chi sono i miliardari che si sono arricchiti maggiormente con la presidenza di Donald Trump? A dirlo una classifica di Forbes basata sui patrimoni di alcuni super paperoni che negli ultimi anni, da quando alla presidenza c’è Trump, hanno visto crescere di 219 miliardi di dollari il loro patrimonio.

Bernard Arnault e Jeff Bezos

Come riporta anche Il Corriere tra questi spiccano Bernard Arnault di Lvmh, che dal gennaio 2017 avrebbe guadagnato 74,4 miliardi di dollari in più mentre i ricavi del gruppo sono cresciuti del 25%. La data non è un caso visto che in quell’anno Trump si insediò alla Casa Bianca. L’anno scorso poi è stato concluso l’accordo per acquistare Tiffany & Co.

Tra i miliardari arricchiti dall’arrivo di Trump c’è anche Jeff Bezos che ha acquisito un patrimonio netto di 115,6 miliardi e 46 miliardi di dollari in tre anni. Nonostante le tensioni tra il Ceo di Amazon e il Presidente americano, Bezos è riuscito comunque ad aumentare il suo patrimonio e forse lo avrebbe aumentato anche di più se non avesse dovuto dare parte di esso alla ex moglie.

Mukesh Ambani, Steve Ballmer e Mark Zuckerberg

In lizza anche il Ceo di Reliance Industries Limited, Mukesh Ambani, super paperone della petrolchimica che solo da quando Donald Trump è diventato presidente Usa ha guadagnato 39,2 miliardi di dollari. Tra i miliardari arricchiti anche Steve Ballmer, ex Ceo di Microsoft dal 2008 al 2014. Oggi è proprietario della squadra di pallacanestro Los Angeles Clippers e ha aumentato il patrimonio di 30,7 miliardi di dollari. Non poteva mancare, infine, Mark Zuckerberg, patron di Facebook. Negli ultimi anni le azioni del social network sono cresciute del 75% e i ricavi di 6,1 miliardi secondo l’ultimo rapporto trimestrale di ottobre 2019. Questo nonostante i vari scandali che hanno interessato Facebook negli ultimi tempi.

