E’ un Emmanuel Macron teso e in “Retro Marche”, quello che ieri sera si è rivolto alla Francia per annunciare alcuni provvedimenti di svolta, in risposta alle proteste violente dei gilet gialli, che negli ultimi quattro sabati hanno messo a ferro e fuoco diverse città, tra cui il centro di Parigi. Pur condannando le violenze “inaccettabili”, il presidente ha riconosciuto “l’emergenza sociale” e la necessità di ricomporre le fratture con la stipula di un nuovo patto tra le parti. Per questo, contrariamente alle attese, ha promesso l’innalzamento del salario minimo di 100 euro al mese e la soppressione dei contributi ai pensionati con assegno sotto i 2.000 euro. Trattasi di misure costose, di ulteriori concessioni dopo la cancellazione dell’aumento delle accise sul carburante, che era stata poi la molla ad avere radunato centinaia di migliaia di francesi di ogni colore politico nelle piazze e per le strade.

La vera storia di Macron, cocco della Germania mandato al macello in Francia

Qualcuno ha già calcolato in 12-20 miliardi il costo di tutte le concessioni di Macron al suo popolo, qualcosa come lo 0,5-0,9% del pil. E qui arriva il dato saliente della vicenda. Già prima che iniziassero le proteste, a settembre il governo di Edouard Philippe aveva fissato al 2,8% il deficit-obiettivo per l’anno prossimo, cioè di poco inferiore al tetto massimo del 3% del Patto di stabilità. Con queste misure, il rischio che il disavanzo lieviti oltre la soglia è altissimo, anche perché difficilmente verranno varati tagli alla spesa e/o aumenti di imposte per compensare gli oneri extra. Dunque, la Francia violerà le regole fiscali e senza nemmeno essere in recessione. Pierre Moscovici, il commissario agli Affari monetari, potrà d’ora in poi prendersi quel ditino agitato contro l’Italia e metterselo dove meglio ritiene, perché la politica dei due pesi e delle due misure, sinora mascherata malamente dall’alibi dell’alto debito italiano, non regge più nemmeno dinnanzi a una platea di tifosi eurofili disattenti.

Se la Francia sfora, pur crescendo verosimilmente quest’anno dell’1,5% e con un debito pubblico già nei pressi del 100% del pil, non si vede perché all’Italia non potrà essere concesso un deficit al 2,4%, nettamente inferiore alla soglia-limite e che dovrebbe, peraltro, essere abbassato in area 2% a seguito delle ultime negoziazioni tra Roma e Bruxelles. Né si dica che Parigi spenda per stimolare la crescita, perché far pagare meno contributi ai pensionati a basso reddito e alzare il salario minimo non solo non ha nulla a che vedere con la crescita, ma la seconda misura andrebbe persino in contrasto con i paradigmi su cui si fondano le ricette dei commissari.

La caduta di Macron e Merkel aiuta l’Italia

E allora, nonostante Bruxelles non farà marcia indietro sull’Italia per non perdere la faccia più di quanto non accada quotidianamente su ogni fronte – dalla Svezia al Regno Unito, dal Belgio all’Austria, passando per la Germania – probabile che i toni dei commissari si ammorbidiranno e che la procedura d’infrazione contro l’Italia non verrà attivata a gennaio. Nel discorso di resa di Macron, poi, traspare nitido il fallimento dell’agenda riformatrice, che avrebbe dovuto trasformare il volto della Francia, ma che sembra destinata a non trovare concreta attuazione da qui al resto del mandato. Al presidente servirà trovarsi qualcosa da fare fino al maggio del 2022, perché il rischio di trascorrere le giornate ruotandosi i pollici sembra repentinamente esploso.

Le disgrazie del presidente “Giove” e l’agonia della cancelliera Angela Merkel, rimpiazzata alla guida del suo partito da una sua copia persino peggio vestita di lei, aiutano l’Italia, dicevamo. Ma non tutti nel governo possono iniziare a ordinare lo champagne, perché se Matteo Salvini sale, Luigi Di Maio scende. Basti vedere cosa sia accaduto tra domenica e lunedì. I rappresentanti della Confindustria lombarda e di quella nazionale hanno incontrato rispettivamente a Milano e al Viminale a Roma il vice-premier e ministro dell’Interno. Già questo è irrituale, perché i leader degli imprenditori, così come quelli sindacali, di solito incontrano il premier o i ministri economici e Salvini non è titolare di alcuna carica sull’economia.

Uscendo dall’incontro, Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, ha avuto parole di apprezzamento verso il leghista, sostenendo che “questa è la prima volta dopo 6 mesi dalla nascita di questo governo che ci ascoltano”. Egli ha invitato all’unità nel 2019, anno che si prevede difficile e a rischio recessione per il nostro Paese. Il giorno prima, la delegazione lombarda guidata da Marco Bonometti aveva espresso parole ostili contro la manovra, ricordando (a Salvini) che la Lombardia produce il 22% del pil italiano, che le imprese associate pagano 700.000 stipendi per una massa salariale di 40 miliardi di euro e che mantengono con i loro 16 miliardi di contributi versati circa 1,1 milioni di pensioni. Il messaggio nemmeno troppo in codice per la Lega? Il contratto di governo va bene, ma la baracca la portiamo avanti noi e se ci danneggiate, vi sparate sui piedi.

Manovra da riscrivere, Salvini già col pennarello in mano per cancellare gli errori dei 5 Stelle

Salvini ruba spazi all’M5S

Di Maio è rimasto negativamente sorpreso dall’incontro, sebbene egli stesso oggi vedrà i vertici confindustriali, tanto da dichiarare irritato che le riunioni con i rappresentanti delle imprese si tengono o a Palazzo Chigi o presso il suo dicastero. Pronta la replica di Salvini: “ognuno fa il suo”. Sì, i grillini hanno fiutato cosa stia accadendo, cioè che il loro alleato, già percepito dagli italiani come il vero premier, adesso inizia a comportarsi come tale anche sul capitolo dell’economia, lasciato in mano all’M5S per mesi e con i risultati palesemente deludenti (eufemismo!) che vediamo. Confindustria, dopo un semestre trascorso a scrutare gli avvenimenti, ha scelto a chi affidarsi e se in un primo momento Boccia sembrava persino più propenso a dare fiducia all’M5S, adesso il ripiegamento verso la Lega è evidente e ha ragioni ben precise: Salvini è l’unico interlocutore credibile e affidabile nel governo, perché sa muoversi in politica, ha idee e programmi favorevoli ai ceti produttivi e in Europa gode di capacità di rappresentanza, specie nei nuovi equilibri che verranno dopo le elezioni di maggio.

Peraltro, agli occhi delle imprese di alternative non ne esistono, tra un PD in disgregazione e malvisto dagli italiani e una Forza Italia ridottasi a badante del suo leader di fatto pensionatosi e sempre più una figura mitologica che non presente in carne e ossa tra la gente. E Salvini non può essere accusato di avere alimentato l’impennata dello spread di questi mesi, avendo inciso poco e nulla sul deficit, anzi essendosi battuto inizialmente per un suo innalzamento al 2%, lo stesso livello a cui si tratta in queste settimane con i commissari. La sua quota 100 sulle pensioni si sta rivelando una misura a scarso impatto sui conti dello stato, mentre la Lega sta cercando di sgonfiare la portata del reddito di cittadinanza sia in termini di oneri, sia trasformandolo in uno strumento più “business friendly”, legandolo alla formazione ed evitando che diventi un sussidio per gli amanti della TV h24.

Alle imprese capitanate da Boccia, poi, la flessibilità fiscale piace, ma non à la Di Maio. Confindustria non strepiterebbe di certo per un deficit al 2,9%, purché il maggiore disavanzo fosse impiegato per finalità pro-crescita, come gli investimenti in infrastrutture. Viale dell’Astronomia intuisce che alle europee di maggio vi sarà un terremoto politico a Strasburgo e Bruxelles, con Salvini potenzialmente capace di orchestrare i giochi da dentro i palazzi, divenendo punto di riferimento per il PPE nella interlocuzione con la galassia sovranista che avanza. Rassicurante è stato il suo tweet di questi giorni, non a caso, in cui il vice-premier ribadisce con più chiarezza che mai di non avere in testa alcuna “Brexit italiana” e di volere cambiare l’Europa “da dentro”. Quanto serviva agli imprenditori per gettare il cuore oltre l’ostacolo. Se la Lega non parla più di uscire dall’euro, se si mostra capace di trattare in Europa e di battersi su temi giusti, come la spesa per rilanciare la crescita e la difesa del Made in Italy, cadono gli ultimi argini che ancora si frappongono tra gli industriali e il “Capitano”. In attesa che gli eventi portino quest’ultimo a Palazzo Chigi, forse senza nemmeno bisogno di alleati per governare.

Tra Salvini e Di Maio si amplia lo spread politico, ecco perché il governo giallo-verde non dura

[email protected]

Condividi su