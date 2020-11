Lockdown soft in 6 città: chiuse piazze e strade, ecco quali sono

Mentre c’è attesa di capire se il Governo deciderà di imporre un lockdown leggero dalla prossima settimana in tutta Italia, da Palazzo Chigi è arrivato un pò di ottimismo. Il covid 19 infatti pare abbia iniziato a rallentare la sua corsa e quindi andare avanti con le chiusure per evitare il lockdown nazionale appare come la scelta più sensata. Secondo Conte, infatti: «Il rapporto tra contagiati e tamponi sta scendendo, la sensazione è che la curva si stia predisponendo a un appiattimento, stiamo per raggiungere il pleateau. È un piccolo segnale incoraggiante».

Sei città pronte a misure più restrittive

Nel frattempo sono arrivate le ordinanze di chiusura in 6 città.

A Roma saranno aumentati i controlli nei parchi e sul litorale, il weekend saranno contingentati gli accessi alle vie dello shopping. A Firenze, durante il weekend saranno chiusi bar e ristoranti e si sta pensando di di vietare l’accesso ad alcune piazze. A Palermo sarà vietato sostare dalle 16 alle 22 nelle zone centrali mentre tutto il giorno durante il weekend. A Bologna saranno vietati eventi e manifestazioni comprese quelle degli artisti di strada mentre a Bari chiuderanno i giardini e gli spazi per skate. Si stanno pensando a blocchi anche a Verona con divieti di accesso nelle piazze e altre disposizioni per evitare assembramenti.

Da oggi nuove Regioni Arancioni

Nel frattempo Toscana, Umbria, Liguria, Abruzzo e Basilicata sono diventate zona arancione ed entro venerdì nuovi disposizioni dovrebbero riguardare altre regioni mentre in zona rossa, attualmente, ci sono Lombardia, Piemonte, Calabria, Valle d’Aosta e Alto Adige. Si attendono possibili nuove strette anche in Campania, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. In Campania, venerdì si deciderà se far passare la Regione in zona arancione e preparare misure più restrittive come il divieto di entrare in città per chi risiede in altri comuni. Le altre Regioni, per ora, restano gialle.

