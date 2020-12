Scatta oggi, 24 dicembre, la zona rossa che andrà avanti fino al 27 dicembre e poi riprenderà dal 31 dicembre al 3 gennaio e ancora il 5 e 6 gennaio. Saranno feste blindate con poche uscite e deroghe per visitare i parenti. Da oggi, quindi, scatta il lockdown di Natale, che cosa si potrà fare?

Regole da oggi

Varranno le stesse regole delle zone rosse: non si potrà uscire di casa a meno di comprovate esigenze lavorative, salute, studio o necessità. Si potrà andare dai parenti solo una volta al giorno, al massimo due persone, presentando l’autocertificazione che deve indicare l’indirizzo di casa ma non il nome del destinatario. Ovviamente è sempre necessario rispettare il coprifuoco dalle 5 del mattino alle 22. L’autocertificazione servirà anche per ogni spostamento da casa, all’interno del proprio Comune e per andare fuori dal proprio Comune. Ristoranti, bar e negozi di abbigliamento saranno chiusi, ma sarà sempre possibile prenotare cibo da asporto fino alle ore 22. Le stesse regole valgono anche per il giorno di Natale, Santo Stefano, domenica 27 dicembre e Capodanno. Le restrizioni proseguiranno anche il 1 gennaio, 2, 3, 5 e 6 gennaio, giorno dell’Epifania.

Quali negozi e supermercati saranno aperti oggi?

Oggi sarà ancora possibile fare la spesa al supermercato e gli ultimi acquisti di Natale nelle attività che possono rimanere aperte. Ecco quali sono.

Negozi di alimentari, supermercati, discount, minimarket, ipermercati

Surgelati

Attività di computer ed elettronica di consumo

Sigarette

Carburante

Librerie

Cartolerie

Articoli igienico sanitari

Articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati

Apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni

Attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio

Animali domestici e alimenti per animali domestici

Commercio al dettaglio di prodotti acquistati tramite internet

Negozi di ferramenta e vernici

Fotografi

Edicole

Calzature per bambini

Negozi di biancheria e articoli sportivi

Negozi di giocattoli

Farmacie, parafarmacie, negozi di prodotti medicali

Ottici

Negozi di cosmetici

Autoveicoli e moto

Fioristi

Lavanderie

Parrucchieri e barbieri

Negozi di saponi e detersivi o prodotti per la casa.

