Le regioni più povere e ricche d’Italia secondo Eurostat

Le regioni del Sud sono tra le più povere dell’Unione europea secondo l’istituto statistico Eurostat. Si è parlato più volte di povertà in Italia, sottolineando come a pesare maggiormente siano le regioni del Mezzogiorno. Anche questi dati sembrano confermare quella che ormai appare come una certezza, sopratutto quando si parla di Pil e il raffronto tra le realtà italiane e quelle europee.

Le regioni povere d’Italia

I dati arrivano dai conti economici territoriali del 2017 in cui è emerso che rispetto alla media europea di 30mila euro, il Sud Italia segna 18.900 euro di Pil pro capite. Già in passato alcuni studi avevano dimostrato come alcune province del Sud erano paragonabili all’Est Europa per ricchezza. Uno spaccato davvero importante se confrontato con le regioni Settentrionali o Centrali italiane. Tornano ai dati Eurostat è la Calabria a segnare le cifre peggiori 17.200 euro di Pil pro capite, seguita dalla Sicilia con 17.500, Campania con 18.200, Puglia con 18.400, Molise con 19.800, Sardegna con 20.600, Basilicata con 21.100 e Abruzzo con 24.700.

Al contrario tra le più ricche spiccano Lombardia (134%), Valle d’Aosta (132%), provincia autonoma di Trento (127%), Emilia Romagna (120%), Lazio (118%), Liguria (112%), Veneto 111%), Friuli Venezia Giulia e Toscana (107%), Piemonte (106%), Marche (93%) e Umbria (90%). Tra parentesi è stata indicata la percentuale di PIL pro capite.

Il confronto europeo

Anche in questi dati si nota la differenza sostanziale con le regioni del Nord e la Provincia autonoma di Bolzano che regna con 42.300 euro. Mediamente al Nord Est si è passati da 33.500 del 2016 a 34.300 euro, al Nord Ovest da 34.400 a 35.200 euro mentre al Centro da 30.200 di euro pro capite a 30.700.

A livello europeo è Lussemburgo a vincere con 92.600 euro mentre la maglia nera va alla Bulgaria con 7.300 euro. Francia, Germania e Regno Unito superano l’Italia.

Secondo il recente rapporto “JP Geography Index”, la classifica della retribuzione media rilevata province e nelleregioni italiane Milano e la Lombardia e la provincia di Bolzano con il Trentino Alto Adige erano le zone/città con la retribuzione più alta, dati che quindi si accostano perfettamente a quelli Eurostat sul

