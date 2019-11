Le province più ricche d’Italia: ecco dove il Pil è più alto e più basso

Quali sono e chi vive nelle province più ricche d’Italia? Una panoramica arriva dall’Infodata de Il Sole 24 Ore che fotografa il Pil delle varie città italiane confrontandolo con la media europea. In linea generale la maggior parte si trova sotto la media europea e sono sopratutto le città del Sud a vantare un Pil piuttosto basso rapportato agli abitanti.

Le peggiore è la provincia di Agrigento mentre Milano, al contrario, è quella con la media più alta. Insieme alla provincia lombarda anche Roma e Torino dove il tenore di vita è generalmente più alto. Roma, ovviamente, è anche la città in cui si svolgono numerosi eventi pubblici e politici e di conseguenza il tenore è migliore. Le aree più povere, invece, si trovano al Sud e in particolare la già citata Agrigento ma anche Napoli, Palermo, Bari, Catania e Salerno. In queste province il tenore di vita è ben al di sotto della media europea.

Le province fortunate d’Italia

Guardando alle province singole in cui il Pil per abitante è sopra la media europea, oltre alle già citate Roma, Milano e Torino, troviamo anche Brescia, Bergamo, Firenze, Bologna, Padova, Genova, Modena, Verona, Cuneo, Reggio Emilia, Bolzano, Ancona, Parma, Varese, Treviso, Vicenza, Monza e Brianza, Venezia, Trento, Udine, Pisa, Mantova, Forlì-Cesena, Ravenna,Lecco, Rimini, Novara, Pordenone, Piacenza, Siena, Prato, Belluno e Aosta.

Le meno fortunate

Maglie nere, dunque, le province con il Pil per abitante sotto la media europea in cui troviamo Napoli, Palermo, Bari, Catania, Salerno, Lecce, Cosenza, Perugia, Messina, Foggia, Caserta, Como, Frosinone, Agrigento, Trapani, Alessandria, Taranto, Avellino, Lucca, Chieti, Potenza, Catanzaro, Pesaro-Urbino, Ferrara, Latina, Arezzo, Viterbo, Ragusa, Teramo, l’Aquila, Pistoia, Reggio Calabria, Siracusa, Benevento, Pistoia, Lodi, Terni, Campobasso, Grosseto, Pavia, Brindisi, Savona, Asti, Massa Carrara, Biella, Fermo, Caltanissetta, Vercelli, Andria Barletta, Rieti, Verbania, Olbia Tempio, Macerata, Pescara, Oristano, Medio Campidano, Cagliari, Sassari, Crotone, Ennia e Gorizia

