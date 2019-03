Le aziende più innovative del mondo 2019: Google supera Apple

Quali sono le aziende più innovative del mondo per il 2019? A dircelo è la classifica di Boston Consulting Group “The most innovative companies”, che analizza appunto le migliori aziende del mondo dal punto di vista dell’innovazione. Nessuna italiana è presente.

Le aziende più innovative del mondo, “The most innovative companies”

Nella classifica delle aziende innovative il podio è occupato, rispettivamente, da Google, Amazon e Apple. Il colosso di Cupertino da sempre primo è stato superato da Big G, che si è presa il primo posto e Amazon subito dopo. Alla quarta posizione figura Microsoft, seguita da Samsung. Tra le prime dieci anche Netflix, IBM, Facebook, Tesla e Adidas. L’azienda tedesca è la prima europea, seguono BASF e Siemens.

L’innovazione viene considerata molto importante nel 41% degli intervistati. Per il 41% è una priorità e addirittura per il 43% dei cinesi, per 38% del Regno Unito e il 37% degli europei, percentuale che si abbassa al 18% di Australia e Nuova Zelanda.

L’intelligenza artificiale sempre più importante

Nell’analisi emerge anche l’importanza dell’intelligenza artificiale tanto che il 90% ha riferito che le loro aziende stanno investendo nell’IA. Non è un caso visto che negli ultimi tempi il tema dei robot nel mondo del lavoro sta avendo un certo appeal. Il fatto che buona parte delle aziende straniere investirà nell’intelligenza artificiale è un segno del cambiamento in atto come abbiamo già visto nell’articolo Mercato del lavoro e robot: l’Italia la più penalizzata, le figure che subiranno cambiamenti

Oltre alle aziende citate, nella classifica, ci sono anche T-Mobile, Johnson & Johnson, Cisco Systems, LG Electronics, JPMorgan Chase, Marriott, Bayer, Allianz, Royal Dutch Shell, Pfizer, Toyota, Volkswagen, General Motors, eBay, Huawei, Hilton. Nessuna italiana presente purtroppo.

Tutta la classifica completa “The most innovative companies”si trova a questo link

Ti potrebbe interessare anche: Le aziende con la migliore reputazione al mondo secondo il Global RepTrak 100 2019

Condividi su