Le 15 cose più costose al mondo: ecco gli oggetti con il prezzo più folle

Che cosa hanno in comune un box auto a Manhattan e l’orologio di Maria Antonietta? Sicuramente almeno una cosa: quello di essere tra le cose più care al mondo. A svelarci quali sono gli oggetti costosissimi che farebbero impallidire chiunque è Il Corriere.

Dal posto auto a Hong Kong alla piuma marrone e bianca

In pole tra le cose carissime troviamo un posto auto a Hong Kong acquistato dall’uomo d’affari Johnny Cheung Shun-yee. Il magnate avrebbe pagato il parcheggio adiacente al grattacielo «The Center» ben 1 milione di dollari come riporta Bloomberg. C’è da dire che il grattacielo è uno dei più importanti di Hong Kong con numerosi uffici di valore.

Tra le cose più costose al mondo troviamo la Ferrari 250 Gto (Gran Turismo Omologata) del 1963 venduta all’asta nel 2013 per 52 milioni di dollari.

Non è da meno il box auto a Manhattan. Chi ha la brillante idea di acquistare un garage per parcheggiare la propria auto nel quartiere top di New York può arrivare a doverlo pagare fino a 1 milione di dollari.

E c’è anche chi è disposto a pagare una piuma marrone e bianca 6.787 dollari. Fu battuta all’asta nel 2010 dalla Webb di Auckland e apparteneva all’uccello Huia, estinto dal 1907.

Il Salvator Mundi di Leonardo

Tra gli oggetti più cari venduti troviamo anche il palazzo di 27 piani a Mumbai acquistato dal miliardario Mukesh Ambani pagato 1 miliardo di dollari.

Prezzo folle anche per lo squalo di 4 metri di Damien Hirst. Si tratta di un’opera d’arte del noto artista chiamata “The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living” acquistata dal miliardario Steve Cohen per 8 milioni di dollari.

C’è anche l’hamburger più costoso al mondo in lizza. Si tratta del “The Douche Burger” servito nel ristorante “666 Burger” di New York. Ovviamente non è un panino qualunque visto che all’interno contiene una foglia d’oro alla modifica cifra di 666 dollari.

In lizza anche il piccione viaggiatore Armando venduto all’asta per 1,25 milioni di euro e la bottiglia di vino del 1945 battuta all’asta da Sotheby’s per 558 mila dollari

Particolarmente caro il letto magnetico fluttuante detto anche “Floating Bed” dell’architetto Janjaap Ruijssenaars. Costa 1,6 milioni di dollari ma riesce a sfidare la forza di gravità.

E che dire del “Salvator Mundi” di Leonardo da Vinci, l’opera d’arte più costosa al mondo, battuta all’asta da Christie’s per 450,3 milioni di dollari. Non è da meno il pianoforte di cristallo utilizzato durante i Giochi Olimpici di Pechino venduto per 3,22 milioni di dollari e ancora l’orologio “Breguet Grande Complication Marie Antoinette” realizzato per la regina Maria Antonietta, costo 34mila dollari. Tra gli oggetti super costosi anche il manoscritto di Leonardo Da Vinci acquistato all’asta da Bill Gates per 30,8 milioni di dollari.

Chiudiamo con l’orologio Falcon SuperNova Pink Diamond iPhone 6, lo smartphone più caro al mondo visto che il suo prezzo è di 48,5 milioni di dollari.

