Le 10 banche più solide in Italia nel 2018

L’agenzia Adnkronos ha stilato la classifica delle banche più solide in Italia. La graduatoria è basata sui dati di inizio anno (2018, ndr). Due i parametri presi in considerazione dall’agenzia per eleggere le prime 10 banche italiane a inizio 2018: il CET 1 Ratio e il Total Capital Ratio. Il primo (CET 1 Ratio) è il rapporto tra il patrimonio base e le attività di rischio ponderate. Il secondo (Total Capital Ratio) è invece il rapporto tra il patrimonio di vigilanza complessivo e il valore delle attività ponderate per il rischio. Va specificato che i parametri utilizzati da Adnkronos sono diversi rispetto a quelli utilizzati dall’Eba nel recente stress test di 4 istituti creditizi italiani (Ubi Banca, Unicredit, Banco Bpm e Intesa Sanpaolo).

La classifica delle 10 migliori banche italiane a inizio 2018 (mese di marzo)

La prima posizione della classifica stilata dall’agenzia Adnkronos è occupata da BPER (Banco Popolare Emilia Romagna), che ha entrambi gli indici CET 1 Ratio e Total Capital Ratio in positivo. Al secondo posto, alle spalle di BPER, si piazza MPS, che presenta una variazione negativa alla voce del CET 1 Ratio. Sul gradino più basso del podio troviamo Creval, vale a dire il gruppo bancario Credito Valtellinese, che consolida la terza posizione con due variazioni positive sia alla prima che seconda voce. Appena fuori dal podio Mediobanca, i cui valori sono comunque in positivo, come testimoniato dallo schema utilizzato da Adnkronos per indicare le eventuali variazioni negative dei due parametri presi in considerazione.

L’istituto bancario in quinta posizione è Credem (Credito Emiliano), con una variazione negativa del Total Capital Ratio. Sesto posto per Banco BPM, gruppo bancario presente specialmente in Lombardia, Piemonte e Veneto. Settima e ottava posizione rispettivamente per Intesa San Paolo (stabile) e Unicredit (stabile nel CET 1 Ratio, in positivo nel Total Capital Ratio). Completano la top 10 Banca Carige (negativa in entrambi i due parametri) e UBI Banca, che fa segnare una variazione positiva nel Total Capital Ratio.

BPER MPS Creval Mediobanca Credem Banco BPM Intesa San Paolo Unicredit Banca Carige UBI Banca

