Lavoro: figure che le aziende cercano ma non trovano, boom per i mestieri tecnologici

I lavori introvabili sono legati ormai all’innovazione tecnologica e al settore digitale in primis. Sempre più aziende assumono ma sembrano trovare difficoltà nel reperire personale, spesso per la mancanza di competenze. Secondo gli ultimi dati del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, molte aziende non riescono a reperire il giusto candidato e dunque molte assunzioni non vanno a buon fine.

I profili introvabili

Tra i profili più spesso introvabili, come riporta in un approfondimento Il Sole 24 Ore, si segnalano i tecnici in campo ingegneristico, i tecnici informatici, telematici e delle tlc ma anche specialisti in matematica, informatica, chimica e fisica. Di questi, soprattutto per quanto riguarda i tecnici in campo ingegneristico su 5mila posizioni circa il 60% rischia di rimanere vuoto, poco meno per le altre posizioni citate.

Le aziende, insomma, sembrano avere difficoltà a trovare laureati in ingegneria o diplomati ad indirizzo elettronico ed elettrotecnico, in particolare, per quanto riguarda le aree scoperte, si parla di servizi informativi, progettazione, ricerca e sviluppo.

Quanto contano le competenze

Dai dati emerge che i candidati in possesso di certi requisiti hanno sicuramente meno difficoltà a trovare lavoro e nello specifico nelle aree indicate. Le differenze esistono anche su base territoriale; nel Nord Est e in Toscana, ad esempio sono più evidenti le difficoltà a trovare personale nei comparti Ict, metallurgico, la filiera legno-arredo, il comparto moda e la meccatronica.

Tra i lavori introvabili, in sostanza, ci sono i tecnici in campo ingegneristico, informatici, telematici e delle tlc, operai di macchine automatiche e semiautomatiche, operai e artigiani specializzati per attrezzature elettriche ed elettroniche, saldatori, fabbri, dirigenti, meccanici, ingegneri, conduttori di veicoli. A pesare sono le competenze che mancano e questo significa che molto spesso è colpa delle scuole o università inadeguate per i nuovi mestieri del futuro.

