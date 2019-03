Lavoro e tasso di disoccupazione: sette regioni italiane soffrono secondo l’Eurostat

Sempre in auge il tema del lavoro e della disoccupazione. Il problema italiano va rivisto anche alla luce degli ultimi dati Eurostat sul tasso di occupazione su base regionale nel 2017. Da questi dati risulta che in sette regioni italiane il tasso di occupazione si è ridotto.

Sette regioni italiane con meno posti di lavoro

Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore nel suo Infodata, l’occupazione sarebbe calata in 26 regioni europee e tra queste ce ne sono anche 7 italiane.

A livello europeo, il tasso di occupazione su base regionale è cresciuto nell’Algarve, a Malta e nella regione dello Strední Cechy, in Repubblica Ceca. Per 7 regioni italiane, invece, considerando i dati del 2017, la situazione sembra peggiorata. Tra le regioni con la situazione peggiore spicca la Basilicata con un calo del 2,7% ossia 6mila posti in meno. Non va meglio in Liguria con 13mila posti in meno. Le altre regioni considerate sono Sardegna e Marche con il -0,6%, Umbria con lo -0,5%, Molise con lo -0,3% e Valle d’Aosta con il -0,2%. Sempre secondo i dati Istat, a crescere del 2,7% è stato il tasso di occupazione nella provincia autonoma di Trento, aumenti del 2% anche in Calabria, Lazio e Lombardia.

Italia e Regno Unito soffrono a livello europeo

A livello europeo anche il Regno Unito ha visto diminuire il tasso di occupazione a livello regionale. Alcune zone come lo Yorkshire, la Cumbria, Bristol, l’East Anglia e l’Essex hanno subito cali occupazionali. I dati Eurostat sembrano dimostrare che l’Italia e il Regno Unito sono i due paesi che hanno maggiormente subito il calo. E non è un segreto visti i tanti problemi che attanagliano il nostro paese quando si parla di mercato del lavoro.

Poche sorprese anche sul fronte regioni e province. La Lombardia e in generale il Trentino Alto Adige si confermano le regioni dove l’occupazione è aumentata. Entrambe sono state le protagoniste di varie classifiche sulla ricchezza e sui posti di lavoro, il Sud, in molti frangenti, ha invece mostrato tutta la sua debolezza sopratutto sulla questione posti di lavoro e precarietà.

Questi dati, insomma, non fanno che confermare una certa tendenza già vista che non è soltanto una questione territoriale ma sicuramente anche nazionale. Le imprese denunciano la mancanza di professionalità, di scarse competenze in molti settori per cui la domanda è più alta mentre i giovani e i disoccupati lamentano sempre più precarietà, lavoro nero e occupazioni sottopagate.

