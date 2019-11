Lavoro e tassa sulla plastica: le regioni che ci rimetteranno di più

La tassa sulla plastica potrebbe avere pesanti ripercussioni sulle industrie italiane del settore, un settore che ha già subito la direttiva europea che dal 2021 vieta l’utilizzo di articoli usa e getta in plastica, quindi stoviglie, cannucce, cotton fiocc, contenitori e via dicendo. Il divieto, in sostanza, anche se non è ancora entrato in vigore, ha già ridotto del 20% le vendite e la produzione, come fa notare Il Sole 24 ore in un recente articolo, e ora con la plastic tax il quadro potrebbe peggiorare.

Le regioni maggiormente colpite

In Italia ci sono 10mila imprese attive che fatturano 32 miliardi di euro ma i conti peggiori toccheranno alla Lombardia; è qui che sorgono maggiormente le industrie della plastica, imballaggi e serramenti secondo i dati del Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna. Subito dopo la Lombardia troviamo Veneto ed Emilia Romagna. Tutte e tre queste regioni, da sole, valgono il 60% dell’industria nazionale della trasformazione della plastica, subito dopo c’è il Piemonte con il 10%. In sostanza la plastic tax andrà a gravare maggiormente su queste 4 regioni.

Le altre regioni in cui sono impegnati migliaia di lavoratori nelle industrie della plastica sono le Marche dove operano più di 9mila addetti, il Trentino Alto Adige con più di 6mila, il Lazio con oltre 4mila, la Campania e la Puglia.

Il nodo dei lavoratori

Numeri che fanno paura soprattutto per l’Emilia Romagna, dove l’impatto economico sarà ancora più elevato vista la concentrazione di aziende che si occupano di confezionamento e imballaggio di bottiglie e in genere packaging con un fatturato di 5 miliardi l’anno e 20mila lavoratori impegnati a cui aggiungere i 16mila delle aziende di trasformazione plastica. A rischio, quindi, 36 mila posti di lavoro e un giro d’affari di 8 miliardi. Il rischio è strettamente legato alla possibilità per queste industrie di trasferirsi all’estero dove la tassazione non è paragonabile a quella prevista dal governo. A fare il punto è Fabio Storchi, presidente di Unindustria Reggio Emilia, secondo cui «Gli altri Paesi europei stanno affrontando il problema dell’inquinamento introducendo piani quinquennali di incentivi al riciclo della plastica e alla riduzione di plastica non riciclata. Un provvedimento come quello annunciato dal Governo italiano è invece immediato e penalizzante per consumatori, lavoratori e per le imprese, e impedisce la possibilità di pianificare e di investire in sistemi e prodotti innovativi».

Leggi anche: Tassa sulla plastica: il nodo dei rincari per le famiglie e dei posti di lavoro a rischio

La tassa sulla plastica colpisce l’Emilia-Romagna al voto a gennaio

Condividi su