Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, intervenuto durante la trasmissione Omnibus su La7 ieri mattina, si è detto possibilista sull’avere isole Covid free in Italia. L’obiettivo è rilanciare il settore turistico per l’estate 2021, seguendo il modello della Grecia, dove tale strategia ha già dato i suoi frutti in termini di prenotazioni.

Ma quali sono le isole Covid free in Italia? O meglio, quali saranno? A seguire la risposta.

La lista delle isole Covid free in Italia

Le prime isole Covid free in Italia saranno Ischia, Capri e Sorrento, a cui si aggiungeranno poi le Eolie e le Egadi, quindi sarà la volta delle isole Pontine, l’isola d’Elba e il Giglio. A completare l’elenco, infine, la Sicilia e la Sardegna.

In Campania, il piano di vaccinazione di massa nelle tre isole ad alta densità turistica ha preso il via dopo Pasqua, con l’isola d’Ischia subito protagonista. Le tempistiche saranno comunque più brevi nelle altre due isole, con i sindaci di Capri e Sorrento che hanno già confermato il termine del piano vaccinale nel giro di pochi giorni, una decina al massimo.

Nel frattempo, come era prevedibile, la decisione di vaccinare tutti i residenti di Ischia, Capri e Sorrento ha scatenato il malcontento di politica e associazioni. Paolo Mancuso, presidente del Partito democratico a Napoli, ha sottolineato come gli ottantenni e le persone fragili debbano avere la priorità sui sedicenni, ricordando come prima venga la salute e soltanto dopo l’economia.

Sul piede di guerra anche le associazioni sindacali, con in testa il sindacato dei pensionati, il più critico nei confronti del governatore campano.

Il modello Grecia

Il progetto delle isole Covid free in Italia segue il modello della Grecia, anche se in ritardo.

Nel Paese ellenico, infatti, la campagna di vaccinazione di massa delle isole è cominciata già da un paio di mesi e si concluderà alla fine di aprile.

Inoltre, a differenza che in Italia, la Grecia ha fissato una data certa per la riapertura della stagione turistica: 14 maggio. I turisti che vorranno trascorrere un periodo di vacanza più o meno lungo in una delle 69 isole greche potranno farlo con un test negativo al tampone o un certificato di vaccinazione.

