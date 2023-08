Intelligenza competitiva per la crescita del business

Legalis Business Consulting è la società di advisoring che consente di entrare nel mondo della finanza con passo certo e sicuro, grazie a una consulenza basata sull’intelligenza competitiva e sulla business intelligence. “Oggi, l’azione più preziosa negli investimenti è estrapolare i dati e allo stesso tempo saperli leggere nell’ottica di business, prevedendo scenari futuri – racconta Andrea Di Bari, responsabile dei servizi di finanza per Lbc, specializzato in operazioni di finanza straordinaria, fusioni e acquisizioni nazionali e internazionali – L’analisi dei dati permette velocità, che è fondamentale in ambito finanziario perché favorisce il risparmio di spese in due diligence e garantisce immediatezza nell’entrata sul mercato. Grazie ai modelli di analisi personalizzati, è infatti possibile creare la connessione perfetta tra capitali, idee e professionalità”.

Evidenti i risultati conseguiti con aziende come Prisma e Movigroup del Gruppo Gregoraci e la neonata Comi Aerospace, nell’anno una delle operazioni di maggior interesse del Mimit – Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Per il futuro si aprono nuovi scenari commerciali e strategie innovative con aziende quali Netcom Group, Rait88 e Gruppo Comi Spa.