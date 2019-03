I lavori del futuro: ecco tutte le figure che faranno guadagnare entro il 2030 (e non solo)

Quali saranno i lavori del futuro? A dirlo è una recente ricerca realizzata da Pearson in collaborazione con Nesta e Oxford Martin School chiamata “Il futuro delle competenze”. Si tratta di un’analisi delle professioni che nel futuro potrebbero avere un maggior sbocco, considerando anche il ruolo della tecnologia.

I 20 lavori che faranno furore nei prossimi anni

Tra le professioni che vedranno certamente una crescita ci sono istruzione, sanità e impiego pubblico mentre secondo la ricerca alcune professioni nel campo di edilizia e agricoltura subiranno un peggioramento.

Quello che sicuramente emerge dall’indagine, è che nel prossimo futuro saranno i lavori competenze e abilità interpersonali, cognitive e di sistema ad avere maggiore successo.

Interessante, a tal proposito, lo studio realizzato dall’istituto di ricerca FastFuture per conto del governo britannico che ha fatto una lista dei 20 lavori che nel prossimo futuro avranno successo. Tra questi il Nanomedico, il Costruttore di parti del corpo, il Manager/consulenti della terza età, il “Pharmer“, agricoltore/allevatore genetista, il Chirurgo per l’aumento della memoria, l’Etico della “nuova scienza”, il Pilota spaziale, guida turistica dello spazio, architetto per pianeti. Ma non sarebbe qui, perchè nella lista dei lavori del futuro ci sono anche il Guardiano dei periodi di quarantena, lo Specialista per la riduzione degli effetti dei cambiamenti climatici, Agricoltore verticale, Agente di polizia contro i tentativi di modifica dei fenomeni atmosferici, il Manager di avatar per l’insegnamento, lo Sviluppatore di mezzi di trasporto alternativi, il Responsabile per lo smaltimento dei dati personali, il Responsabile della gestione e dell’organizzazione della vita digitale, il “Narrowcaster“, l’Assistente sociale per social network, “Personal brander“.

Successo anche per le professioni tecnologiche

Un’altra interessante panoramica sui lavori del futuro era stata creata da InTribe, società di ricerca e analisi dei big data, in questo caso si fa riferimento piuttosto a tutte quelle professioni legate alla tecnologia:

Esperta/o di cybersecurity

Esperta/o di blockchain

Data scientist

Esperta/o di Intelligenza artificiale e machine learning

Esperta/o di meccatronica

Esperta/o di IoT e Ubiquitous computing

Esperta/o di user experience

Esperta/o di realtà virtuale e aumentata

Esperta/o di fog computing

Growth hacker

