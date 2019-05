I dolori di Macron e Merkel, la fine dell’autosufficienza PPE-socialisti in Europa

Le elezioni europee hanno due volti su tutti come sconfitti: Emmanuel Macron e Angela Merkel. Il presidente francese non è riuscito a primeggiare con il suo movimento politico La République En Marche!, superato dal Réssemblement National di Marine Le Pen, rispettivamente al 22,3% e al 23,4%. In terza posizione sono arrivati gli ambientalisti di Yannick Jadot con il 13,4%, mentre i Républicains si sono fermati all’8,5% e il Partito Socialista a poco più del 6%.

La stessa sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon non supera il 6,3%. Insomma, il derby tra euro-scettici ed europeisti si è concentrato tra le due liste principali ed è stato perso dall’Eliseo. Anche nel 2014, Le Pen aveva vinto e ottenendo pure più voti di ieri e sappiamo com’è andata a finire (malissimo) per François Hollande, nemmeno ricandidatosi per un secondo mandato e il cui partito socialista è praticamente sparito dalla scena.

Il trionfo della Lega di Salvini, precipitano i 5 Stelle e risorge il PD

Insomma, ieri si è consumata una sfida politica e non solo numerica tra Macron e Le Pen, con il primo che intendeva dimostrare di poter ancora realizzare l’agenda riformatrice benedetta da Bruxelles, in patria e in Europa. Invece, che se ne dica, con le europee è stata sancita una sconfitta d’immagine difficilmente riparabile dall’Eliseo, già da mesi travolto da scandali e da una presidenza impopolare o “out of touch”, come direbbero gli inglesi.

E se Parigi piange, Berlino non ride. La CDU-CSU della cancelliera Angela Merkel rimane prima con il 28,7%, ma non solo arretra di 7,3 punti dal 2014, ma si becca il suo peggiore risultato di sempre. La vera sorpresa è arrivata dai Verdi, il cui exploit al 20,7% li colloca al secondo posto, davanti di ben 5 punti alla SPD, mentre gli euro-scettici dell’AfD avanzano al 10,8%, il doppio sia dei liberali dell’FDP che della sinistra radicale della Linke. A Brema, le elezioni amministrative hanno decretato la fine del regno “rosso” dopo 74 anni. Per la prima volta dopo tre quarti di secolo, infatti, i socialdemocratici hanno perso la guida della città-stato, superati di poco dai conservatori, alimentando le speculazioni della vigilia su una possibile e prossima implosione della Grosse Koalition federale.

Il terremoto si allarga a Bruxelles

Il tonfo degli schieramenti tradizionali nei due principali stati della UE porta male agli equilibri politici europei. PPE e socialisti non hanno più la maggioranza assoluta dei seggi, perdendone complessivamente 75 (dato non definitivo), con i popolari a 179 e i socialisti a 150. Avranno bisogno dei 107 deputati liberali dell’Alde (+39) per governare e molto probabilmente ciò vorrà dire che il successore di Jean-Claude Juncker alla presidenza della Commissione non sarà Manfred Weber, lo Spitzenkandidat di Frau Merkel. Inoltre, una siffatta soluzione di “rintanamento nel bunker” da parte degli europeisti non farebbe che accrescere le distanze con gli elettori, creando potenzialmente i presupposti per rivoluzioni ancora più radicali alle prossime elezioni.

Elezioni europee spartiacque per Macron, ma chi rischia di più è Frau Merkel

Non va sottovalutato un dato, aldilà del numero dei seggi a Strasburgo: i risultati terremotano gli scenari in quasi tutti i principali stati, dalla Francia alla Germania, passando per l’Italia e il Regno Unito. In quest’ultimo, ha stravinto il Brexit Party di Nigel Farage con oltre il 32%, seguito a distanza dagli europeisti LibDem con il 20%, mentre il Labour sprofonda al 14% e i Conservatori fanno ancora peggio, fermandosi al 9%. In Grecia, SYRIZA ha perso rispetto a Nuova Democrazia di 10 punti (24% versus 34%), tanto che il premier Alexis Tsipras ha annunciato elezioni anticipate, sebbene si sarebbe dovuto votare in ottobre.

Insomma, gli equilibri nei singoli stati sono cambiati e ciò porterà a un cambio di atteggiamento in Germania e Francia verso quel mondo “sovranista”, verso cui ad oggi vi è stata semplice opposizione preclusiva. La legittimità politica della Commissione uscente è chiaramente ridotta al lumicino, per cui il dito puntato di Pierre Moscovici contro i conti pubblici italiani avrà un significato molto meno pauroso di pochi giorni fa. Non che le regole fiscali potranno essere disattese, ma adesso Merkel e Macron con Salvini dovranno trattare, perché il vicepremier rappresenta di fatto l’Italia e con lui bisogna fare i conti.

Anche quelli pubblici.

