I 30 lavori più richiesti nel 2021 (il coronavirus si farà ancora sentire)

Quali saranno i 30 lavori più richiesti nel 2021? La risposta a questa domanda arriva direttamente da Il Sole 24 Ore, che ha ricevuto le principali indicazioni dalle Agenzie per il lavoro, basate sui dati raccolti da in LinkedIn e Trovit, oltre che sulle analisi di Assolavoro Datalab. La graduatoria delle professioni maggiormente richieste a inizio 2021 si compone di tre sezioni distinte: la prima ha per oggetto i lavori a elevata qualifica; la seconda quelli a media qualifica; la terza, infine, i lavori rivolti a operai specializzati. Di seguito i dati relativi all’anno prossimo.

I 10 lavori a elevata qualifica più richiesti nel 2021

Cominciamo subito con la prima classifica, che ha per oggetto appunto la classifica dei lavori a elevata qualifica:

Infermiere qualificato

Tecnico laboratorio / specialista sanitario

Medico

Software engineer e Java software engineer

Analista software

Sistemista / Tecnico di rete

Onsite Manager

Responsabile vendite

Specialista commerciale / Analista vendite

Tecnico commerciale estero / export manager

I 10 lavori a media qualifica più richiesti nel 2021

Dopo aver visto la prima sezione relativa alle professioni a elevata qualifica, ecco invece i dieci lavori più richiesti per le mansioni dove è richiesta una qualifica media:

Operatorio sociao sanitario (Oss)

Specialista amministrativo

Contabile

Specialisti del credito

Responsabile di negozio

Consulente

Badante

Supporto/assistenza clienti

Operatore call center

Addetti helpdesk

I 10 lavori per operai specializzati più richiesti nel 2021

Chiudiamo ora con i dieci lavori più richiesti a fine 2020 e inizio 2021 per gli operai specializzati:

Addetto stampaggio/Presse/Lavorazione Lamiere

Operaio saldatore

Operaio tornitore

Addetto macchine Cnc

Tagliatore/Cucitore

Addetti tintoria/stireria

Verniciatura settore mobili

Carpentiere

Muratore

Autista/Corriere

Nella maggior parte dei casi, delle 90 mila assunzioni previste, sono previste assunzioni tramite la stipula di contratti a tempo determinato, ma ci sono anche aziende che assumono a tempo indeterminato.

