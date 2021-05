GameStop – la società americana che commercializza videogiochi, passata recentemente alle cronache per il caso Reddit/robinhood – ha appena comunicato che sta lavorando al lancio della propria piattaforma NFT (Non Fungible Token), a cui verrà collegata una moneta digitale. Vediamo meglio di cosa si tratta.

GameStop lavora alla sua piattaforma NFT su Ethereum e cerca dipendenti

GameStop ha svelato che sta lavorando a un nuovo portale web per una piattaforma di token non fungibile (NFT). Per giungere tale scopo, la società sta cercando nuove figure professionali.

“Stiamo costruendo una squadra” ha dichiarato GameStop, che aggiunge:

“sono benvenuti ingegneri, designer, giocatori, esperti di marketing. Se vuoi entrare a far parte del nostro team, invia il tuo profilo o qualcosa che hai creato a: [email protected]“.

L’ambito esatto del progetto non è chiaro, anche se in primo piano nella pagina è presente un collegamento a un indirizzo Ethereum. Molto probabilmente, dunque, il team di GameStop utilizzerà Ethereum come base tecnologica.

Il link rimanda alla blockchain di Ethereum chiamato “Game On Anon” e rivela l’emissione di un token GameStop direttamente collegato al titolo di GameStop.

Ad ogni modo, non è ancora chiaro come la società abbia intenzione di utilizzare gli NFT. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi della vicenda.

Ottimo segnale tecnico per il titolo

Dopo l’annuncio, neanche a dirlo, il titolo GameStop è letteralmente volato in borsa, aprendo la giornata di ieri con un gap-up a 229 dollari ad azione, e ha chiuso la giornata con un rialzo del 15,82% a 242,56 dollari ad azione. Il rialzo è stato accompagnato da volumi in crescita. Graficamente si assiste anche alla rottura della resistenza tecnica di breve periodo.

