Ferrero e il nuovo business dei biscotti: arrivano anche in Italia i Nutella Biscuits

Dopo il successo francese, anche in Italia la Ferrero è pronta a presentare i “Nutella Buscuits”. Lo scorso aprile erano sbarcati in Francia e dopo una sperimentazione in Germania e Austria, il nuovo prodotto debutta anche sugli scaffali dei supermercati italiani.

Il nuovo business dei biscotti alla Nutella

L’occasione del lancio dei Nutella Biscuits, che verranno presentati con una campagna di cui ancora non si conoscono i dettagli – ma si parla di un investimento 52.5 milioni di euro – è il segno di un forte cambiamento nel mercato dei prodotti alimentari.

Come scrive La Stampa, che riporta le parole dell’ad di Ferrero Italia, Alessandro D’Este “Puntiamo a espanderci nel mondo dei biscotti, il lancio a fine mese di Nutella Biscuits è destinato a cambiare il mercato”. Con questa mossa Ferrero punta “a 120 milioni di euro di investimenti”. Si tratta sicuramente di una mossa strategica che risponde all’innovazione di Barilla che solo alcuni mesi fa aveva fatto il suo ingresso nel mercato delle creme dolci. Alessandro D’Este, annunciando il debutto dei biscotti a fine mese, ha anche sottolineato che tra gli obiettivi ci sono 80 milioni di vendite l’anno e 150 nuove assunzioni.

Il debutto dei biscotti alla Nutella anche in Italia, è sicuramente il segno che qualcosa, nel mercato food, sta cambiando. I primi segnali erano arrivati lo scorso anno con la presentazione della crema Pan di Stelle Barilla, una vera e propria sfida alla ben nota Nutella a cui era seguita poi la crema Rossana, dedicata alle storiche caramelle con la carta rossa. Sempre da Ferrero, poi, il debutto a marzo dei gelati Kinder. L’arrivo dei biscotti alla nutella sono previsti a fine ottobre, quando saranno disponibili sugli scaffali dei supermercati.

Imballaggi riciclabili entro 2025

Di recente, inoltre, il Gruppo Ferrero di Alba ha firmato il “New Plastics Economy Global Commitment” promosso dalla Ellen MacArthur Foundation. L’obiettivo sarà rendere riutilizzabili, riciclabili o compostabili tutti gli imballaggi entro il 2025.

Sul fronte occupazionale, invece, non è un caso che Ferrero abbia ricevuto vari riconoscimenti per i benefits ai dipendenti. Di recente il noto gruppo piemontese aveva regalato 2.200 euro di bonus a testa a circa 6mila dipendenti, grazie agli obiettivi raggiunti, un esempio di welfare vincente.

