Fase 3 e voli aerei: rincari e caos rimborsi ‘bloccano’ le vacanze estive

Le riaperture dei confini regionali ed europee ha fatto tornare alla ribalta il tema dei rimborsi aerei, dopo che durante il lockdown molte compagnie avevano deciso di negare i rimborsi dei biglietti e consegnare un voucher dello stesso importo pagato per i voli cancellati.

Poca fiducia

La ripresa degli spostamenti ha dato una spinta al settore aereo, considerando che molte compagnie stanno lanciando tariffe concorrenziali per i voli per riprendersi i vecchi clienti. Ma sono ancora molti i passeggeri che non se la sentono di prenotare un nuovo volo per la paura che questa venga cancellato. Come ha dichiarato Andrea Bertoli, Coo di lm group a Business Insider: “Nonostante i piani di sostegno finanziario da parte dei governi europei, diverse aziende non hanno restituito le somme versate dai passeggeri. Si è creato così un clima di sfiducia che può mettere in crisi la stagione estiva”. In pratica molte persone hanno paura di perdere i soldi prenotando un nuovo volo senza considerare che le compagnie, che hanno negato il rimborso preferendo consegnare un voucher o lo spostamento della data, non hanno tenuto conto che in alcuni casi alcuni viaggi erano indifferibili. Anche l’Antitrust era intervenuta di recente sul tema dei rimborsi e aveva bocciato la modalità del buono al posto del denaro.

“Alcune delle grandi compagnie di bandiera dell’Europa continentale hanno un approccio molto rigido sulla questione, ribadendo che il rimborso cash non verrà effettuato prima di 10 o 12 mesi, oppure, in maniera più indefinita, spiegano che potrà essere effettuato solo quando sarà finita questa crisi” ha continuato Andrea Bertoli, che ha voluto poi sottolineare come questo atteggiamento ha messo in difficoltà anche le agenzie di viaggio che non riescono a promuovere il rilancio dei voli, anzi sono immerse dalle richieste di rimborso per i voli cancellati in questi mesi. L’unica soluzione è quella di venire incontro al cliente restituendo il denaro, un modo per promuovere la ripresa soprattutto in questo mese di giugno dove molti italiani stanno cercando di organizzare le vacanze estive, anche se i primi trend parlano di vacanze in Italia per la maggior parte e mete raggiungibili in auto.

Prezzi dei biglietti aerei più cari per alcune mete

Da fine febbraio ad oggi ci sono almeno 300mila prenotazioni cancellate a causa dell’emergenza coronavirus. Il 25% dei clienti ha ottenuto il rimborso mentre gli altri stanno ancora aspettando o hanno avuto un voucher. Una piccola ripresa europea è possibile a breve termine mentre ad annaspare sono i viaggi a lungo raggio che ancora non stanno vedendo la luce. Per adesso oltre a Sicilia e Sardegna, gli italiani sono interessati a Spagna e Grecia, con tariffe rimaste in linea rispetto allo scorso anno mentre sono leggermente aumentate quelle per i voli intercontinentali.

Riguardo i voli verso le isole italiane, Sicilia in particolare, non la pensano così i proprietari di case vacanze e B&B che fanno parte dell’Associazione turistica Tante Case Tante Idee, che hanno denunciato costi esorbitanti per raggiungere l’isola, soprattutto durante l’alta stagione. Un rincaro per i voli che potrebbe spingere i turisti a snobbare l’isola.

