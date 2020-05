Fase 2: possibili novità già dall’11 maggio in alcune regioni

Lunedì 11 maggio sarà una data importante in relazione alla fase 2. Infatti, alcune regioni sarebbero pronte ad anticipare l’allentamento delle misure restrittive previsto inizialmente da lunedì 18 maggio. A farsi portavoce della richiesta il Governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, che è anche il numero uno della Conferenza delle Regioni. Una timida apertura sembra arrivare anche dal Governo centrale, con il ministro agli Affari regionali Francesco Boccia che si è detto possibilista su una riapertura anticipata prima dell’inizio di giugno in alcune regioni italiane. Ecco le possibili novità in vista del prossimo lunedì.

Liguria

La Liguria è una di quelle regioni che punta a una riapertura dei ristoranti anticipata rispetto alla data prevista dal Governo. L’analisi della regione governata da Giovanni Toti riguarderebbe anche parrucchieri ed estetisti: per loro si parla di una ripresa prima del mese di giugno.

Trentino Alto Adige

Insieme alla Liguria, il Trentino Alto Adige è un’altra regione che guarda alla fase 2 con maggiore ottimismo, in virtù del minor numero di casi registrati durante l’emergenza sanitaria del coronavirus. Già dall’11 maggio nella provincia autonoma di Bolzano potrebbero avere il semaforo verde numerose attività produttive, in anticipo rispetto alla tabella programmata dall’esecutivo. Inoltre, dal 25 maggio dovrebbe esserci il via libera anche all’apertura degli alberghi.

Umbria

Il Presidente della regione Umbria Donatella Tesei ha scelto la via della collaborazione con il Governo centrale. Nonostante il rispetto per quanto contenuto nel decreto del 26 aprile, la Tesei vorrebbe comunque anticipare la riapertura di alcune attività, tra cui i ristoranti e i bar.

Marche

La regione Marche consente già da oggi di praticare attività motorie e sportive ovunque, sia al mare che in montagna, lasciando la possibilità a chiunque di raggiungere con l’auto la località dove intraprendere l’escursione a piedi o la corsa.

Sardegna

Si pensa inoltre ad anticipare la stagione balneare prima del ponte dell’1 giugno.

Anche la Sardegna è tra le regioni che puntano a una ripresa anticipata. Il Governatore Christian Solinas ha annunciato il via libera dall’11 maggio per tatuatori, estetisti e parrucchieri.

