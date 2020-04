Fase 2: le strategie regione per regione

Nei prossimi giorni il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte presenterà agli italiani le linee guida della fase 2, con il piano previsto per la riapertura delle attività produttive a partire dal 4 maggio, primo giorno in cui l’Italia sarà uscita dal lockdown in cui era piombata a inizio marzo. Intanto, le regioni pensano a quali settori dare la priorità in vista dell’avvento della nuova fase.

Abruzzo

La priorità è per i cantieri che lavorano alla ricostruzione post-sisma. Sono intanto iniziati anche i lavori in spiaggia in vista della riapertura estiva.

Basilicata

Il primo settore a ripartire sarà quello dell’automotive, con i riflettori accesi sullo stabilimento Fca di Melfi. Via libera anche al settore agroalimentare e caseario.

Calabria

La Calabria ha scelto di ripartire dagli artigiani locali, tra cui si annoverano ceramisti e orafi. Come in Abruzzo, anche la Calabria ha dato il via ai lavori negli stabilimenti balneari.

Campania

A fine aprile potrebbe esserci l’ok del governatore De Luca per la riattivazione delle consegne a domicilio. Inoltre dovrebbero riaprire anche i cantieri edili.

Emilia Romagna

Dal prossimo 4 maggio l’Emilia-Romagna dovrebbe autorizzare gli screening aziendali, consentendo così una progressiva ripresa delle attività.

Friuli Venezia Giulia

I settori che fanno riferimento all’export hanno la priorità. Intanto, Fincantieri ha riaperto in misura limitata a Monfalcone.

Lazio

Entro il 4 maggio riapriranno più di 23 mila aziende. Intanto, alla regione si studia un’app per il trasporto pubblico, con cui le persone potranno prenotare i posti a sedere su autobus e metro.

Liguria

La Liguria sarà una delle prime regioni in cui torneranno al lavoro i parrucchieri. Attesa anche per l’intero settore dell’edilizia.

Lombardia

L’idea della Regione è di adottare orari di lavoro spalmati su 7 giorni. Inoltre, il Pirellone si dice contrario alle aperture differenziate.

Molise

Niente obbligo di mascherine in Molise, alla luce della difficoltà nel loro reperimento. Per la ripresa delle attività, priorità ad artigianato, dighe e lavori stradali.

Piemonte

La regione Piemonte ha deciso di affidarsi a una task force costituita da 80 esperti, al fine di individuare delle linee guida chiare per far ripartire le attività produttive.

Puglia

Turismo in pole position, seguono a ruota filiera agroalimentare e manifatturiero. La regione governata da Michele Emiliano può contare sulla consulenza del virologo Lopalco.

Sardegna

Come la Puglia, anche la Sardegna ripartirà dal turismo. Lo farà richiedendo ai turisti che si imbarcheranno per le coste dell’isola un passaporto sanitario che attesti l’esenzione dal virus.

Sicilia

Semaforo verde in Sicilia per la preparazione degli stabilimenti balneari e i cantieri stradali. Sì anche alla possibilità di raggiungere le abitazioni di campagna.

Toscana

Idea innovativa da parte del governatore Enrico Rossi, che sta pensando di costituire un servizio educativo pensato per genitori e figli, non prima di aver avviato uno screening sierologico che coinvolgerà oltre 400 mila cittadini.

Trentino Alto Adige

Per venire incontro alle famiglie che torneranno al lavoro dalla fase 2, la provincia autonoma di Trento offrirà mille baby sitter gratis alle famiglie con i redditi bassi.

Umbria

Così come accadrà in Abruzzo, l’Umbria darà la priorità alla ricostruzione post-sisma. Verrà poi attivato il servizio di asporto per i ristoranti, ok anche per le aziende di moda, tessile ed export.

Valle d’Aosta

Entro il 4 maggio potrebbe cadere il divieto di passeggiare all’aria aperta. L’assessore all’istruzione vorrebbe perfino il ritorno a scuola da metà maggio.

Veneto

In Veneto è nata la figura del Covid manager aziendale, che rimane in contatto diretto con la sanità regionale. Il Covid manager è chiamato a osservare per la propria azienda il rispetto di alcune norme, tra cui la sanificazione dei locali e l’utilizzo delle mascherine.

