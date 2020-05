Fase 2: dal 18 maggio riaperture anticipate nelle regioni a minor contagio?

Il viceministro dell’Interno Matteo Mauri si è detto possibilista sulle riaperture “ad assetto variabile” a partire dal 18 maggio, in particolare in quelle regioni dove si conteranno il minor numero di contagi. Ciò significa che in alcune aree d’Italia potrebbe essere anticipata la riapertura di ristoranti, bar, parrucchieri ed estetisti rispetto alla data indicata del 1° giugno. A questo proposito, il numero due dell’Interno ha voluto precisare che tale ipotesi era già contenuta all’interno dell’ultimo Dpcm dello scorso 26 aprile. Ma quali sono le regioni dove i contagi sono più bassi rispetto al resto d’Italia? Ci sono eventuali rischi a riaprire prima?

Coronavirus, la situazione in Italia

Le regioni in cui nella giornata di ieri e, in media, da inizio maggio, si sono contati meno di dieci contagi al giorno sono:

Basilicata

Provincia autonoma di Bolzano

Calabria

Molise

Sardegna

Umbria

Valle d’Aosta

*Fonte: dati del Ministero della Salute

Fra queste, le due regioni con il più basso numero di contagi sono il Molise e l’Umbria, in cui si sono registrati per più giorni anche zero casi di coronavirus. Nella lista rientra anche la Calabria, finita sotto i riflettori del Governo dopo la decisione presa dalla Governatrice Jole Santelli di riaprire il servizio tavoli ai tavoli in ristoranti e bar (provvedimento impugnato dall’esecutivo centrale di Roma).

I possibili rischi di una riapertura anticipata

In occasione dell’intervista concessa a 24 Mattino su Radio 24, il viceministro dell’Interno Matteo Mauri ha spiegato come una riapertura anticipata in quelle regioni dove ci sono meno contagi potrebbe essere comunque rischiosa, in quanto il numero di immunizzati è inferiore rispetto a regioni dove il virus si è abbattuto più duramente (come ad esempio Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna).

Mauri ha però aggiunto che rispettando le regole, tra cui il distanziamento interpersonale, l’utilizzo delle mascherine e il lavaggio frequente delle mani, la situazione potrebbe essere gestita nel migliore dei modi.

Leggi anche: Fase 2 e prezzi biglietti aerei e treni con rincari: ecco perché aumentano

[email protected]