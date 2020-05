Fase 2 Coronavirus, quel sud sacrificato sull’altare dello stesso metro per tutta Italia

La Fase 2 è partita tra intoppi e polemiche, ma da questa crisi avremo tante lezioni da imparare, una volta che l’emergenza Coronavirus sarà cessata definitivamente, speriamo il prima possibile. All’ultima conferenza stampa, il premier Giuseppe Conte ha stigmatizzato le proposte di differenziazione geografica dei tempi della ripartenza, parlando di “una sola Italia”. Ma fa specie che un capo di governo confonda le esigenze dei territori, con riferimento a un evento straordinario di così grande portata, con un quasi rischio di secessione normativa. L’efficienza dovrebbe essere il metro con cui un dirigente pubblico misura la sua azione amministrativa. Essa consiste nell’ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, ossia al minimo costo.

La Fase 2 di Conte non c’è e l’economia italiana rischia di chiudere per sempre

E aver trattato tutta Italia come un’unica realtà geo-socio-demografica è stato un errore grave in questa emergenza, forse imperdonabile. Il Coronavirus nel nostro Paese ha avuto origine in Lombardia, con focolai piuttosto virulenti nel lodigiano, nel bresciano e nel bergamasco, espandendosi nelle regioni confinanti in pochi giorni. Ancora oggi, a distanza di due mesi pieni dal “lockdown” nazionale, le prime cinque regioni per contagi (Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana) incidono per tre quarti del totale dei casi e dei ricoverati in terapia intensiva e per oltre l’81% dei decessi.

Coronavirus rischio basso al sud

Il tasso di mortalità in Lombardia si attestava nei giorni scorsi al 18,4%, in Sicilia era al 7,6%, in Campania all’8,4%. Infine, i nuovi casi continuano a concentrarsi nel nord, mentre al sud la crescita percentuale mediamente è scesa intorno allo 0,20%. Ha senso trattare tutti allo stesso modo, quando le condizioni effettive si rivelano profondamente differenti? Il metro uguale per tutti utilizzato dal governo Conte non solo è insensato, ma anche autolesionistico.

Quando tutta Italia riaprirà totalmente, tornando a una parvenza di normalità, probabile che i contagi in gran parte del nord risultino per allora superiori a quelli che oggi le regioni meridionali registrano. Poiché gli spostamenti tra le regioni restano vietati, se non per casi di assoluta urgenza, la riapertura anticipata del sud non avrebbe comportato un rischio concreto di accelerazione dei contagi.

Il Meridione d’Italia vive di turismo, di servizi, non disponendo di una struttura industriale paragonabile a quella del Settentrione. Il “lockdown” in una prima fase ha avuto l’effetto di impedire che il contagio dilagasse da nord a sud, contenendo il numero dei positivi all’infuori delle regioni più direttamente martoriate dal virus. Oltre un certo punto, però, si è rivelato un sacrificio inutile per gran parte dei territori dall’Emilia in giù, per non dire tutti. Le economie già fragili delle regioni del sud stanno implodendo per l’azzeramento delle prenotazioni turistiche e la chiusura di quelle attività commerciali e ristorative che ogni anno creano numerosi posti di lavoro durante l’alta stagione.

Tutto questo rischia di non avere alcun senso, dato che in molte province il numero dei positivi non cresce più da giorni, se non settimane. Per caso il nord ci guadagna qualcosa da un pari trattamento “punitivo” esteso a tutta Italia? Affatto, anzi! Il deterioramento dell’economia meridionale, in parte evitabile, sottrarrà domanda alle sue imprese, per non parlare del sostegno ai redditi necessario che il governo dovrà offrire a milioni di cittadini, molti dei quali sarebbero nelle condizioni già da settimane di lavorare e fatturare senza bisogno di assistenza.

Turismo KO

Il danno più grosso viene provocato al turismo, i cui attori avrebbero bisogno di certezze e non di prospettive fosche e dissennate. Nei giorni scorsi, è emersa la volontà della Germania di creare un corridoio di sicurezza per consentire ai tedeschi di recarsi in vacanza in Croazia, attraversando la Mitteleuropea, non così duramente colpita dal Coronavirus come altre aree del continente.

Se ciò accadesse, sarebbe gravissimo per l’economia italiana. Regaleremmo senza alcun motivo pezzi di economia a uno stato confinante concorrente, quando la gran parte delle nostre regioni sarebbe in grado di offrire un servizio qualitativamente migliore e a rischi persino inferiori.

Il governo non solo non si sta attivando per contrapporre al piano tedesco un’alternativa a disposizione per quanti nei prossimi mesi volessero prendersi qualche giorno o settimana di relax, attirandoli in quel sud che garantirebbe loro condizioni sanitarie più che adeguate; al contrario, si ostina a far trasparire l’immagine di un’Italia tutta in egual misura colpita dalla pandemia con un’azione volta a reprimere qualsivoglia differenziazione concreta delle misure da parte delle regioni, le migliori nel caso specifico ad avere uno spaccato dei territori amministrati quanto più veritiero possibile. Il metro uguale per tutti ci porterà a una recessione più profonda, a esborsi per il governo maggiori e a sacrifici perlopiù inutili imposti alle categorie al di sotto del Po. Così, non si fa l’Italia, la si distrugge.

